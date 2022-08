Democracia, ¿para qué?

El primer gran ciclo de la historia democrática llegó a su fin en el siglo IV antes de Cristo, cuando los atenienses fueron derrotados por las tropas del reino de Macedonia. Pasaron otros siglos antes de su renacimiento, pero la democracia volvió a sufrir su segunda gran debacle en la década de 1920. Reapareció con nuevos bríos después de 1945.



¿Está hoy la democracia una vez más al borde del abismo?



Este es el interrogante que motiva las reflexiones del último libro de John Keane, The Shortest History of Democracy (Exeter, 2022). Es un campo que Keane, profesor de la Universidad de Sídney, conoce muy bien como autor de una obra monumental, Vida y muerte de la democracia, publicada originalmente en inglés (2009), antecedida y seguida de una prolífica producción de libros y ensayos relevantes, como su texto más reciente sobre los despotismos de nuestro tiempo.



La historia más breve de la democracia, de Keane, resume con lucidez las propuestas provocadoras y revisionistas de su libro anterior, acompañada de una refrescante defensa de los postulados centrales de eso que seguimos llamando democracia: “Ni tontamente optimista ni dogmáticamente pesimista sobre el futuro. Es, más bien, portador de esperanza”.



Keane es profundamente revisionista. La tradicional dicotomía entre democracia antigua y moderna es reemplazada en su “historia más breve” por una clasificación temporal tripartita: “Democracia asamblearia”, “democracia electoral” y “democracia monitorizada”. De mayor significado quizás sean los tiempos y lugares de sus ocurrencias.

Frente al canon de la “democracia occidental”, con sus orígenes en Atenas, Keane contrapone una narrativa que se inicia en la Mesopotamia (hoy Siria, Irak e Irán), y siglos antes de “democracia ateniense”. Su reinvención como gobierno representativo habría ocurrido en León (España) en el siglo XII. La “democracia electoral” nunca gozó de edad de oro –tras su muerte casi total en la primera mitad del siglo XX, fue reemplazada por la “democracia monitorizada”–.



A lo largo del texto, Keane va derrumbando mitos.



A los amigos de la “democracia directa” les recuerda que esta no existió en forma absoluta en Atenas, así no usaran la palabra ‘representación’. El “pueblo” no puede gobernar sin representantes. La “democracia electoral” desarrolló el principio de la “representación moderna” a través de una serie de inventos institucionales –incluidos los partidos, las elecciones periódicas, la temporalidad finita de los gobiernos, la libertad de prensa–, cuyas conquistas Keane sabe valorar críticamente.



La “democracia monitorizada” es la “más compleja y vibrante” que hemos conocido. Es también la de mayor alcance global.



Su dinámica proviene de una sociedad civil vigilante contra los abusos y las arbitrariedades del poder –político, económico, hasta del mismo “pueblo” (que está lejos de ser una entidad homogénea)–, y de la abundancia de medios de comunicación, sin precedentes. Y está basada en una premisa fundamental, lección histórica básica: “Ningún ser humano debe manejar poder sin chequeos”.



Keane conserva el problema de los abusos del poder como central en el proceso de reimaginar la democracia para nuestros días. Pero sugiere abandonar viejos principios que quisieron hacerla falsamente universal. Lo motivan aquí la búsqueda de un mundo más igual y libre, que respete al tiempo la diversidad y el medio ambiente.



¿Cómo hacerla genuinamente un valor global? Su respuesta es repensarla como “un guardián del pluralismo”: la democracia como “protectora de diferentes formas de vivir, libre de los dictados del poder”, sobre el que hay que estar siempre vigilantes.

EDUARDO POSADA CARBÓ

