De trinos y períodos

Parece que tanto el Presidente como la Vicepresidenta le han dado una estocada mortal a una iniciativa desatinada: prorrogar el período presidencial. Tal propuesta, presentada a la opinión mediante un trino del presidente del Senado, dos meses después de inaugurado el Gobierno, habría tomado a todos por sorpresa.

Tranquiliza que ni Duque ni Ramírez la hayan respaldado. No obstante, la opinión pública haría bien en permanecer en estado de alerta.



La sugerencia de extender el período presidencial no debería sorprender. Así como los proyectos de reforma política, forma parte del ciclo poselectoral en Colombia. Bastaría un repaso de prensa para verificar que tras cada posesión presidencial regresa el debate sobre este y otros temas. Podría desestimarse como un rito sin consecuencias, excepto que cada cuatro años reaparecen propuestas que amenazan la institucionalidad.



Jugar con los tiempos electorales es una amenaza que hay que tomarse en serio. La propuesta de prorrogar el período presidencial atenta contra elementales principios del diseño democrático, sería inconstitucional y entorpece la política del actual gobierno.

Las democracias representativas y liberales parten de un principio elemental: la limitación del poder. Y esta limitación se puede hacer efectiva de muchas formas. La más básica es el período electoral. Por eso, Juan Linz definió la democracia de manera magistral, una definición que siempre es oportuno recordar: la democracia es un sistema de gobierno limitado por el tiempo.



Las constituciones suelen, entonces, estipular de antemano los períodos que circunscriben el poder conferido a los elegidos. Entre nosotros, ese período para los presidentes es de cuatro años. Y eso que dice la ley suprema fue lo que dispusieron los colombianos al votar en las pasadas elecciones. Extender entonces el período presidencial simplemente “desconoce los términos del mandato democrático”, como señaló la vicepresidenta Ramírez.



No le cabe por ello al Congreso modificar lo que ya decidieron los colombianos siguiendo la normativa constitucional. La propuesta no solamente choca contra los postulados elementales de la democracia, sino que es a todas luces inconstitucional.

Así lo ha advertido Rodrigo Uprimny, quien nos recuerda que la Corte se ha pronunciado al respecto en un caso similar (C-551 de 2003), cuando se quiso prorrogar vía referendo el período de los mandatarios locales: “Y si eso era imposible por medio de referendo, con menor razón podría hacerse por acto legislativo”. La conclusión de Uprimny debería registrarse con suma claridad: “El punto ya está resuelto por la jurisprudencia constitucional” (El Espectador, 21/10/2018).



Un mejor entendimiento público de los simples postulados democráticos y la jurisprudencia constitucional serviría para hacer más efectiva la política gubernamental. Importa apreciar bien las urgencias sociales. Y hay que tratar de impedir que la agenda se llene de temas inconducentes, que, además, pueden afectar la siempre difícil trayectoria democrática.



Prorrogar entonces el período de los actuales mandatarios locales, como propone el proyecto de reforma política, es también inconducente. No hay necesidad de repetir los argumentos anteriores. Quienes desestiman el significado de las preocupaciones teórica y democráticas podrían, quizás, prestar atención aquí a razones financieras. Según informaciones de prensa, cualquier prórroga del calendario electoral tendría “enormes repercusiones... en el presupuesto de la Registraduría, dado que para 2019” ya existen contratos “que se perderían”.



Es hora de sepultar la idea. Y que no reaparezca el trino en cuatro años.



EDUARDO POSADA CARBÓ