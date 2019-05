De mitos y frustraciones

'¿Qué tan violentos somos los colombianos?’ fue el titular de un informe publicado en El Espectador en 2008, en el cual se afirmaba, en términos médicos, que la violencia era “una endemia en el país”. Por supuesto que no fue la primera vez. Veinte años antes, Semana había formulado un interrogante similar: ‘¿Por qué somos tan violentos?’.

Ha pasado otra década, a fines de la cual se firmó un acuerdo de paz que puso fin al conflicto más viejo del país. La tasa de homicidios cayó en los últimos treinta años de manera significativa, en unos lugares más que en otros (aunque en otros más, los niveles de homicidio se mantuvieron o recrudecieron). El tema de la violencia siguió ocupando buena parte de la producción académica y el debate público.



¿Deberíamos esperar cambios en la forma como los colombianos percibimos nuestra trayectoria histórica y hasta nuestra propia identidad, asociada con una supuesta naturaleza violenta?



En una de sus columnas recientes, al reseñar el libro editado por Carlos Camacho, Margarita Garrido y Daniel Gutiérrez (Paz en la república. Colombia siglo XIX), Santiago Montenegro concluía con una nota de escepticismo: sin hacerse “muchas ilusiones”, esperaba que ese y otros textos revisionistas contribuyesen a “una perspectiva más balanceada de la historia”.

Nadie sugiere negar la realidad: sufrimos un largo rosario de guerras civiles en el siglo XIX, y graves ciclos de violencia desde mediados del XX; las tasas de homicidios siguen siendo altísimas; la firma de la paz no es el equivalente de erradicar la violencia. ¿Sería posible, sin embargo, repensar el problema?



Según el sociólogo Norbert Elias, al examinar el problema de la violencia solemos hacer las preguntas equivocadas. En vez de seguir interrogando por qué la gente comete actos de violencia y terror, Elias sugiere reformular la frase por esta otra: ¿Cómo es posible que tanta gente, en algunas sociedades y en algunos tiempos, pueda normalmente coexistir en paz? (The Germans, Polity Press, 1996, 173-4).



Elias se refería, más que todo, a las sociedades europeas, pero también a momentos históricos de otras sociedades en el mundo asiático. Su preocupación era con el largo plazo, lejos de la coyuntura. No es necesario aceptar todo lo que dijo para poder apreciar algunas de las sabias lecciones que surgen de su obra monumental –agrupada en 18 volúmenes por Stephen Mennell–.



No soy experto en la materia. Pero modestos acercamientos a sus principales trabajos pueden ser sugerentes de perspectivas y preguntas distintas para abordar el pasado de la violencia en Colombia. Para comenzar, lo básico: debemos siempre comparar, y comparar con una vista de horizonte histórico amplio.



Si lo extraordinario en la historia de la humanidad es la conquista de la paz (y no la constancia de la guerra), indagar, por ejemplo, sobre las causas del descenso del homicidio en Bogotá en las últimas décadas se vuelve, por lo menos, tan importante como estudiar por qué se resiste a bajar o se ha disparado en otras ciudades y regiones. La respuesta al primer interrogante podría arrojar luces para responder el segundo.



Pero seguimos obsesionados, por entendibles razones, con las condiciones de la violencia, sin aprender las lecciones de la paz.