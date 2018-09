De cumpleaños, con manifiesto

En la historia del periodismo, los sobrevivientes son escasos. The Economist es uno de ellos. No es cualquier sobreviviente. Fundada en 1843 por James Wilson, escocés fabricante de sombreros, la revista británica es hoy una publicación global con muy pocos paralelos por sus niveles de influencia y su excelente calidad informativa y analítica.

Al cumplir 175 años, The Economist ha decidido celebrarlos con un manifiesto que llama a reinventar el liberalismo en el siglo XXI. En este compromiso con las ideas, la revista es también ejemplar.



Mientras amplios sectores del periodismo abandonaron la política para prestarle más y más atención al entretenimiento, The Economist ha mantenido su vocación por el periodismo ‘político’, en la mejor acepción de la palabra. Un periodismo comprometido con una visión de la sociedad y con la discusión de las ideas que le dan sustento.



Esas ideas se confunden, desde sus orígenes, con el liberalismo y su trayectoria, compleja y accidentada. El liberalismo del laissez faire de mediados del siglo XIX no fue el mismo que el expuesto por Keynes frente a la crisis de 1930. La expresión suele significar muchas cosas.



La causa liberal de The Economist se ha basado en claros principios: la libertad y el gobierno limitado. Todo ello acompañado de la fe en el progreso traducido en bienestar social.



Estos han sido los fundamentos de los extraordinarios niveles de desarrollo de los últimos dos siglos, enfrentados con éxito a recurrentes amenazas, incluidas las de los totalitarismos del siglo XX.

La causa liberal de The Economist se ha basado en claros principios: la libertad y el gobierno limitado. Todo ello acompañado de la fe en el progreso traducido en bienestar social. FACEBOOK

TWITTER

Según The Economist, sin embargo, tales éxitos han convertido a los “liberales en una élite complaciente” (A manifesto, 15/9/2018). Por ello, los liberales habrían abandonado “su apetito por las reformas”, olvidado que el “respeto cívico por todos” es su gran idea y “perdido de vista sus propios valores esenciales”.



El liberalismo estaría, pues, quedándose a la zaga frente a los nacionalismos populistas, mientras la democracia liberal pierde terreno mundial ante los avances de Rusia y China. De allí el llamado de The Economist a revigorizar el liberalismo, como la mejor promesa para el porvenir.



Es un llamado oportuno y necesario. Ante todo, The Economist tiene razón en darles prioridad a las ideas. Su invitación a “reinventar el liberalismo” debe motivar un amplio debate. Un ensayo de la revista abunda en propuestas sobre inmigración, comercio, política fiscal, organización mundial (Reinventing liberalism for the 21st century).



Comparto las preocupaciones de The Economist, así como buena parte del diagnóstico. Su manifiesto sirve de estímulo intelectual y es, por tanto, bienvenido. Pero lo encuentro algo parroquial. Ni siquiera puede llamársele ‘eurocéntrico’, pues su atención se concentra casi exclusivamente en Gran Bretaña y Estados Unidos. No hay alusiones a la Unión Europea.



Y el resto del mundo aparece como un receptáculo pasivo, cuando no adverso, a la espera de beneficiarse de un liberalismo reinventado que partiría del centro a la periferia. El orden liberal internacional que se imagina tiene un sello de unipolaridad, sin referencias a las Naciones Unidas.



The Economist parece caer así en la misma complacencia que es objeto de sus críticas. Si el liberalismo ha de reinventarse para enfrentar los retos del siglo XXI, la tarea debe ser genuinamente global. Y es posible que las innovaciones provengan más de la periferia que del centro –como John Markoff lo ha mostrado en la historia de la democracia–.



Por lo pronto, hay que celebrar los 175 años de The Economist y su iniciativa de reanimar el debate sobre el liberalismo para marcar su importante aniversario.



EDUARDO POSADA CARBÓ