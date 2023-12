De absurdos y Leviatanes

No lo clasificaría entre los libros del año. Pero merece atención como advertencia frente a los desafíos de nuestros tiempos.



En verdad, los desafíos son de vieja data, por lo menos como la obra de Thomas Hobbes (1588-1679) que le sirve a John Gray, el filósofo británico, para anclar la reflexión de su ensayo The New Leviathans. Thoughts After Liberalism (Penguin, 2023).



Publicado por primera vez en 1651, Leviatán es el libro más famoso de Hobbes. Su obra marca, de manera paradójica, los orígenes modernos tanto del liberalismo como de la tiranía: fuente de opresión, el poder del soberano sirve al tiempo para defendernos del estado natural de barbarie que mantiene a los hombres en pie de guerra permanente, rodeado de inseguridad.

La historia del liberalismo desde entonces ha sido, hasta cierto punto, una búsqueda incesante para amarrar al Leviatán en garantía de nuestras libertades. No más, según Gray: el liberalismo fue un “experimento” que llegó a su fin. Más aún, el papel de los Estados “neo-totalitarios” es aliviar a los ciudadanos “del peso de sus libertades”.

Los “nuevos Leviatanes” de Gray tienen muchas caras, pero la más notable en su ensayo es la Rusia de Putin.

Putin parecería ser, sin embargo, apenas un dato en la larga historia de padecimientos de una humanidad irremediable. Al despotismo de los zares siguieron los horrores del terror bolchevique y las masivas ejecuciones y purgas del Estado soviético lideradas por Lenin y Stalin.

Gray nos deja una serie de eruditos y bien logrados retratos de selectas figuras de la intelligentsia rusa o de aquellos afectados por el aparato soviético (como el pintor polaco Józef Czapski), que le sirven para ilustrar el absurdo de los proyectos totalitarios. Así busca mostrar cómo toda utopía desemboca en su opuesto, la distopía, “pues una vida de armonía racional es la muerte del alma”.

Son especies de viñetas, aunque bastante trágicas, que Gray también usa para trazar los orígenes intelectuales de la Rusia de Putin, arraigados no tanto en su pasado comunista de la KGB como en la Iglesia Rusa Ortodoxa. El resultado es un régimen “teocrático” y “cleptócrata”, fundado en una ideología “euroasiática” que aspira a construir una “civilización” distinta de Occidente.

Con un pasado pobre en libertades, las perspectivas rusas de romper con la tiranía serían bien ilusas. Pero no son las libertades internas rusas las que mayormente interesan a Gray. Su preocupación es con el mal llamado “orden internacional” frente a la multiplicación de nuevos Leviatanes.

De los despotismos como el ruso no habría salidas: si se caen, seguiría la anarquía con tonos apocalípticos. Lo mejor que podemos hacer es aspirar a vivir en “tregua”, cada cual aferrado a sus respectivos Leviatanes de Hobbes, “vehículos de coexistencia pacífica”.

El blanco final de Gray no es la Rusia de Putin. Ni la China de Xi –otro “nuevo Leviatán”–.

La reivindicación de Hobbes como el “único liberal que quizás valga la pena leer” se convierte en un argumento contra los “liberales de Occidente”, una categoría homogénea en momentos personificada en Fukuyama y su “grotesco fin de la historia”, “hiperliberales” que siguen creyendo en la razón y en la ciencia, conducentes, como en el pasado, a la destrucción social.

Para complicar las cosas, sus críticas indiscriminadas del liberalismo occidental las extiende, sin concesiones, al debate sobre las identidades.

En el mundo de Gray no hay progreso. El futuro está en la historia, en la inercia de fuerzas que desconocemos. No es un mensaje optimista para cerrar el año. Es un desafío intelectual para repensar el porvenir con mayores esperanzas.

EDUARDO POSADA CARBÓ

