Una máquina de escribir

No fue cualquier máquina de escribir, aunque fuese una Remington portátil muy popular en sus tiempos. Pero fue el instrumento de trabajo de Alberto Lleras Camargo (1906-1990), uno de los grandes estadistas del siglo XX colombiano. Alberto Lleras Camargo y su máquina de escribir es el título del libro editado por Carlos Caballero Argáez, publicado por la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y cuyo lanzamiento tuvo lugar esta semana.

Es un libro extraordinario en muchos frentes. Lo es, ante todo, por dar a la luz una serie de interesantes documentos hasta ahora inéditos. Lo es también por su formato: se trata de una edición facsimilar de los textos originales, con las tachaduras que solían acompañar las correcciones de los escritos a máquina y sus enmiendas del puño y letra del mismo Lleras Camargo.



Se recogen aquí documentos sobre los más diversos temas: candidaturas presidenciales y Frente Nacional, la Alianza para el Progreso y otros aspectos de política exterior, problemas de orden público, atención a los gobiernos locales, los asuntos económicos, las relaciones con los militares...

Todos ellos tienen gran significado histórico, y muchos conservan mensajes de resonancia actual, incluida la carta de Lleras Camargo a la Asociación Nacional de Piscicultura y Pesca en 1961, con motivo del aniversario de su fundación, en la que destaca sus preocupaciones por la defensa de nuestros recursos naturales.



Sus observaciones sobre el Frente Nacional en momentos de su inauguración me parecen de particular interés. Y no tanto por provenir de uno de sus artífices, sino por el sentido pedagógico que quiso darles en su momento.



Lleras Camargo precisaba que el Frente Nacional no tenía “otro propósito más grande ni más noble que el de restablecer la convivencia”.



Señaló de manera repetida los sufrimientos que había dejado el sectarismo, mientras advertía sobre la necesidad de la reconciliación nacional y de resistir “extremismos”. Explicaba con lucidez la naturaleza de ese novedoso pacto, las limitaciones constitucionales que les imponía al Presidente y a los partidos, y las esperanzas puestas en “tan singular proceso de educación democrática”.



Para Lleras Camargo, aquel sentido pedagógico era propio de la tarea de todo gobierno fundado en la confianza pública: “El gobierno debe ser explicado, enseñado, llevado en cada uno de sus motivos y razones hasta los ciudadanos (...) para que ellos, a su vez, se sientan cogobernantes y lo apoyen, aun cuando tenga que contrariarlos en sus intereses y conveniencias particulares, para producir el bien general”.



“¿Cómo gobernaba Lleras Camargo?” fue una de las preguntas que hizo María Margarita Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, en la sabrosa tertulia online que coordinó para el lanzamiento del libro, donde compartimos impresiones con Carlos Caballero Argáez y Alberto Casas Santamaría.



“Su liderazgo –observa Caballero Argáez en su excelente prólogo– fue el de la persuasión a través de sus escritos y discursos, como lo atestiguan” los documentos que se “presentan en este libro”. Gobernó acompañado de su máquina de escribir, que le sirvió para producir estos discursos redactados para ser leídos, “para llegar a la gente”. Sus discursos, anota Caballero Argáez, “transmitidos por la radio, tuvieron un impacto memorable en viejos, jóvenes y hasta niños en los años cincuenta del siglo XX”.



La publicación de Alberto Lleras y su máquina de escribir tendría que estimular mayores investigaciones sobre su vida y obras, llenas de tantas lecciones para la historia del Gobierno, del periodismo y de la democracia en Colombia.



Eduardo Posada Carbó