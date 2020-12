¿Como si fuera Latinoamérica?

“13 de diciembre: Después de un mes de confusión, de tropas en estado en alerta y de grupos de blancos armados hasta los dientes, todavía no hay solución”. Es el registro del diario de uno de los protagonistas de 1876, la novela de Gore Vidal sobre la elección de aquel año, al parecer la más disputada en la historia de Estados Unidos.

...Hasta la de 2020. El lunes pasado, el Colegio Electoral confirmó el triunfo de Joe Biden, cuya amplia mayoría en los resultados, tanto en la votación popular como entre los delegados en aquel cuerpo anacrónico, parece indiscutible. Pero Donald Trump se resiste a aceptar la derrota. Tres cuartas partes del electorado republicano que lo apoyó creen que les robaron las elecciones.



Otras contiendas reñidas del pasado motivaron recuerdos de lo sucedido en 1876, como la disputada entre George W. Bush y Al Gore en 2000, tras la que aparecieron textos como el de Roy Morris Jr., Fraud of the Century.

A diferencia de 1876, sin embargo, las cifras hoy son contundentes. Como los juicios de la Corte Suprema y la confirmación del Colegio Electoral. El Congreso hará lo mismo en enero. FACEBOOK

TWITTER

La novela de Gore Vidal, publicada originalmente en 1976 (en el centenario del acontecimiento electoral), forma parte de su serie Narratives of Empire, un conjunto de obras en las que la ficción se confunde con la historia de Estados Unidos, que se inicia con Burr (la independencia) y Lincoln (la Guerra Civil).



1876 es la tercera novela de la serie, en la que se narra la trayectoria de la república a través de varias generaciones de una familia ficticia que se mueve en el mundo del periodismo y la política, alrededor de las luchas del poder en Washington.



Su descripción de la política electoral estadounidense rompe con ese modelo idealizado de la democracia occidental usado con frecuencia para contrastar las fallidas experiencias latinoamericanas. Vidal no resiste la tentación, aunque lo hace con inteligente sentido irónico. Ante las especulaciones sobre los posibles intentos de robo electoral, uno de sus protagonistas responde: “No se atreverían, no estamos en México”.



La crítica es más explícita en sus alusiones a la corrupción (“comprar una curul en el Senado cuesta 200.000 dólares”) o al clientelismo, al referirse al sistema de partidos en el que el ganador llena los puestos de la burocracia con sus copartidarios, todos igualmente incompetentes. El cuadro de un país al borde de la guerra civil, como producto de una campaña electoral, evoca similitudes con episodios latinoamericanos de la época.



Su recuento del complejo y reñido proceso que resolvió el conflicto tiene impresionante resonancia frente a lo ocurrido en estos meses: la sobrevivencia arcaica del Colegio Electoral, las dudas (hasta hace poco) sobre posibles maniobras en el Congreso... Y, claro, la incertidumbre. ‘¿El resultado cuál es?’, se preguntaba en la novela el titular del Herald, y respondía: “Nadie lo puede entender”.



A diferencia de 1876, sin embargo, las cifras hoy son contundentes. Como los juicios de la Corte Suprema y la confirmación del Colegio Electoral. El Congreso hará lo mismo en enero. Trump y sus copartidarios amenazan con armar un acto aparte el día de la inauguración de Biden. ¿Inaudito? Fue lo que López Obrador hizo en México en 2006.



Han pasado casi 150 años desde la elección de 1876, cuyos reñidos resultados favorecieron finalmente a Rutherford Hayes. La historiografía sobre el tema es extensa, como lo muestra el estudio más reciente de Michael F. Holt, quien ofrece un análisis riguroso de las complejidades del proceso y no se casa con simples teorías (By One Vote. The Disputed Presidential Election of 1876, University Press of Kansas, 2008).



En su ensayo bibliográfico, Holt no incluye la novela de Vidal, para quien “todo lo que pensamos que es historia no es nada sino ficción”.



Eduardo Posada Carbó