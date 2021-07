Cielos para mariposas

Fue una experiencia casi mágica.



En medio del parque Lincoln de Chicago se encuentra un extraordinario Museo Natural, verdadero tesoro que descubrí con mi familia hace algunos años. Frente a todas sus maravillas, quedé encantado con el Paraíso de Mariposas Judy Istock, el invernadero donde cientos de lepidópteros aletean alrededor de plantas tropicales, fuentes acuáticas y visitantes igualmente encantados por tan hermoso espectáculo.

Fue una memorable visita que recordé apenas supe la noticia de la publicación del libro digital Mariposas de Colombia. Lista de chequeos: producido por Kim Garwood, Juan Guillermo Jaramillo, Indiana Cristóbal Ríos-Malaver y Blanca Huertas. https://www.butterflycatalogs.com/uploads/1/0/3/2/103240120/checklist_colombia_version1_jun21_2021.pdf



Es una publicación impresionante, fruto del esfuerzo colectivo de científicos de diferentes nacionalidades, fotógrafos y aficionados, con el apoyo de numerosas entidades, incluido el Museo Británico de Historia Natural de Londres. Sus páginas, además de ilustrar la belleza de las mariposas, comprueban la riqueza de la fauna colombiana, alertan sobre la necesidad de preservarla e invitan a seguir explorando sus fronteras.

Los autores recopilaron en una base de datos más de 350.000 fotografías de mariposas. FACEBOOK

TWITTER

“La fauna de mariposas de Colombia es una de las más diversas y posiblemente la más compleja de cualquier país en la Tierra”, observa Keith Willmott, director del Center for Lepidoptera and Biodiversity en la Universidad de la Florida, al presentar el libro. No es una exageración.



En este trabajo se verifica la existencia de 3.642 especies, que ratifica a “Colombia como uno de los países megadiversos del planeta y oficialmente como el país con más especies de mariposas”. 19,4 por ciento de todas sus especies en el mundo habitan en Colombia –un volumen de especies nueve veces mayor que en todo el continente europeo y cerca de las 4.000 especies del africano–.



En su introducción, los autores del libro reconocen la larga historia de valiosos esfuerzos por identificar la fauna de las mariposas colombianas, por lo menos desde la Expedición Botánica con las tareas de José Celestino Mutis y Francisco José de Caldas. Interesa destacar la naturaleza internacional y el espíritu de colaboración que animó desde sus inicios tales empeños.



Este es el listado más completo que se tiene hasta ahora de las mariposas y sus especies en Colombia. Los autores recopilaron en una base de datos más de 350.000 fotografías de mariposas, tomadas por más de 300 fotógrafos. El libro está acompañado de la voluminosa bibliografía que lo sustenta.



Parece un trabajo exhaustivo, por sus dimensiones y sus logros. Pero esta sigue siendo una obra en elaboración, con los aportes de científicos de diversas disciplinas y de aficionados. Y es que no sabemos cuántas especies más pueden existir en una rica e inmensa geografía aún por explorar –en parte por las dificultades físicas de acceso, pero también, como lo advierten los autores, por las limitaciones impuestas por los problemas de seguridad–.



Gabriel García Márquez inmortalizó en Cien años de soledad las “mariposas amarillas que precedían las apariciones de Mauricio Babilonia”. Ese derroche de fantasía sobre nuestra fauna se ve reflejado en las páginas de Mariposas de Colombia, con la variedad infinita de colores y formas de las selectas estampas artísticas que le dan vida al listado.



Recuerdo mi visita al Paraíso de Mariposas en Chicago con la misma nostalgia que me llenó durante aquel encuentro. Garwood, Jaramillo, Ríos-Malaver y Huertas han hecho un trabajo espléndido. Es, además, una seria invitación a saber apreciar este invaluable patrimonio, conservarlo y engrandecerlo.



Eduardo Posada Carbó