Un extraño aniversario

19 de marzo de 2020: “Por fin hemos recibido las noticias que estábamos esperando días tras otro: hoy no se han presentado nuevos casos de coronavirus en Wuhan”.

Así abrió su diario la escritora Fang Fang, el día 57 de la cuarentena impuesta a los 9 millones de habitantes de Wuhan, en China. Una semana antes, la Organización Mundial de la Salud confirmaba que estábamos ante una pandemia. El Gobierno italiano había declarado el confinamiento en todo su país el 9 de marzo.

Tales noticias eran seguidas con ansiedad en casi todo el mundo. En su edición del 21 de marzo, The Economist publicó una portada que retrató muy bien la tragedia, a cuya imagen regreso con frecuencia –la foto del planeta con un elocuente letrero que decía: ‘¡Cerrado!’–.



Solo dos días después, un lunes 23 de marzo, Boris Johnson anunciaba el confinamiento para el Reino Unido. Medidas más estrictas se habían ya extendido en varios países europeos: Francia, Alemania, España... Pero la OMS no recomendaba aún “amplias restricciones de viaje internacionales, ni cierre de fronteras” (The Economist, 21/3/2021).



Fueron semanas bastante extrañas, en medio de una atmósfera de incertidumbres.

El coronavirus dominaba la conversación en reuniones sociales, llenas de chistes nerviosos sobre formas apropiadas de saludar. Y con dudas sobre la ocurrencia de tales reuniones. Actos públicos, como conferencias en universidades, comenzaron a cancelarse. Muchas personas en Inglaterra no esperaron el anuncio de Johnson para encerrarse en sus casas.

Salir de confinamientos locales cuando el problema persiste

Aunque el evento no fue globalmente simultáneo, y hubo variedades de respuestas, pronto las medidas de confinamiento cubrieron buena parte del mundo. Bares y restaurantes, teatros y estadios, colegios y aeropuertos, tiendas y oficinas: todos los sitios que invitaran a aglomeraciones se vieron cerrados de la noche a la mañana para contener la expansión del covid-19.



Al repasar los periódicos de aquellos días son notables el desconcierto y la ignorancia frente a lo que se avecinaba. “Ningún gobierno, excepto el más represivo –observó The Economist–, debe creer que puede mantener a un país en confinamiento durante meses y meses, y, aun si pudiese, los efectos económicos serían intolerables”.



Eso fue exactamente hace un año. Aunque hubo meses de respiro a fines del verano, las nuevas olas de cuarentenas han persistido en forma prolongada y, no obstante los avances de la vacuna, todavía no es claro cuándo regresaremos a la “normalidad”.



Además del sufrimiento que ha golpeado a millones de familias en el mundo, la humanidad ha estado sometida durante este año a lo que el historiador Yuval Noah Hahari llamara, temprano en la pandemia, un gigantesco “laboratorio social”.



Es muy posible que de este gran experimento el mundo saldrá fortalecido. Ello requiere, sin embargo, reflexionar seriamente sobre lo ocurrido, en particular sobre los distintos manejos de la crisis y aprender de los aciertos y errores. Pero exige también advertir los enormes desafíos que la pandemia ha expuesto con mayor claridad –algunos históricos, como los de la naturaleza, otros originados en avances científicos recientes, que pueden a la vez favorecer o limitar nuestras libertades–.



Al escribir estas líneas, The Guardian registraba 5.758 nuevos casos de contagios, 7.218 hospitalizados y 141 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas en el Reino Unido. Las cifras han venido en descenso y el país se prepara para salir del confinamiento. Pero salir de confinamientos locales cuando el problema persiste en otras partes del mundo puede ser solo una solución pasajera. Esa debe ser la primera lección de este doloroso experimento.



Eduardo Posada Carbó