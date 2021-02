Un año de pandemia

Estos eran los interrogantes que The Economist se hacía en su edición del 1.º de febrero del año pasado: ‘¿Se convertirá el nuevo virus en una infección global? ¿Qué tan mortal será?’. No fue su primer artículo sobre el tema –la semana anterior ya se había referido al coronavirus descubierto en China en diciembre, que estaba “causando pánico mundial”–.

No era para menos. Un año después conocemos dolorosamente las respuestas, tras los sufrimientos prolongados de una pandemia que ha cobrado millones de víctimas y nos mantiene confinados y sometidos a un futuro bastante incierto. Entonces, sin embargo, a comienzos de febrero pocos anticipaban las dimensiones descomunales de lo ocurrido, a pesar de repetidas advertencias de la comunidad científica.



Pero una cosa era predecir que tarde o temprano se nos vendría encima una pandemia y otra, el padecerla. Es lo que llaman ‘conocido desconocido’. “El mundo está ahora mejor preparado que nunca para frenar el coronavirus de Wuhan”, observó The Economist el 25 de enero de 2020. No pasó mucho tiempo para comprobar qué tan errado estaba.



En aquellos días de enero, los informes reportaban 600 casos en seis países diferentes y 17 muertes. El punto de referencia cercano para la revista era la previa crisis causada por otro coronavirus en 2002, también originado en China, que contagió a unas 8.000 personas y produjo 800 muertes –una “tragedia” que había “aterrorizado al mundo”–. Añadía una referencia remota: la gripe española de 1918.

Sería interesante extender el ejercicio y analizar cómo distintos medios de opinión registraron aquellas semanas cuando, un año atrás, la pandemia nos asaltó de sorpresa.

Hoy, el mapa de Johns Hopkins registra más de 107 millones de casos y 2’354.837 muertes. El mapa cubre todos los continentes. Si lo sucedido en 2002 fue una “tragedia aterrorizante”, parecería que hoy nos hemos quedado sin palabras para describir el sufrimiento de los últimos meses.



A mediados de febrero del año pasado, la sola provincia china de Hubei había reportado ya casi 15.000 casos. Tal aumento exponencial de la enfermedad, como señalaba The Economist, era una de las razones para la alarma mundial. La otra era la “profunda incertidumbre” que provocaba la evolución de la enfermedad.



En esas primeras semanas de 2020, la atención estuvo, por supuesto, fija en China. En su edición del 1.º de febrero, The Economist informaba sobre la “más extendida cuarentena en la historia de la China”, una “medida draconiana” cuyos efectos se sentían en toda la vida del país. Mientras se ampliaba el calendario de las vacaciones, los colegios y los negocios permanecían cerrados: “La economía se mantiene del servicio a domicilio de comidas y otros bienes”.



“Fuera de la China tales cuarentenas son impensables”, observó entonces The Economist. “Extremo y de mano dura”, calificó el confinamiento en Wuhan. Los chinos estaban “errando del lado de la precaución”. Pero la revista elogiaba los esfuerzos para contener el virus que, de propagarse, produciría fuertes impactos, y señalaba en particular sus devastadores efectos en África y Asia.



Pronto esas “cuarentenas impensables” comenzaron a extenderse. En algunos países asiáticos, por precaución. En países europeos, como en Italia, los confinamientos se impusieron por el desbordado número de víctimas. Hoy, el Reino Unido registra más de 100.000 muertes. Las “cuarentenas impensables” son hoy parte de la vida cotidiana en muchos rincones del mundo.



Sería interesante extender el ejercicio y analizar cómo distintos medios de opinión registraron aquellas semanas cuando, un año atrás, la pandemia nos asaltó de sorpresa. ‘Se está volviendo global’ fue la portada de The Economist en su edición del 29 de febrero. Una crisis en la que seguimos sumergidos, y que marcará quizás el resto del siglo.



Eduardo Posada Carbó