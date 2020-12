En las manos del perdedor

Ha pasado más de un mes desde las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El próximo lunes, 538 miembros del Colegio Electoral se reunirán en sus respectivas sedes para confirmar el resultado de la votación que, a todas luces, le dio el triunfo a Joe Biden. Pero Donald Trump, el inquilino en la Casa Blanca de los últimos cuatro años, se resiste aún a reconocer la derrota.

“La dinámica de la política está en manos de los perdedores”, escribió William Riker en 1983. Su frase sirvió de epígrafe al libro de un grupo de académicos que popularizó la expresión ‘el consentimiento del perdedor’, el nombre hoy de una interesante teoría que intenta explicar el funcionamiento de las democracias, y el título de un texto al que regreso con frecuencia (Christopher J. Anderson et al., Loser’s Consent. Elections and Democratic Legitimacy, 2005).



Las raíces de la teoría, y su mismo bautizo, son anteriores. Después de toda elección, escribieron Richard Nadeau y André Blais en 1993, el apoyo de los ciudadanos al régimen “depende de la creencia generalizada de que la disputa electoral fue resuelta de una forma legítima”. “Desde esta perspectiva –observaron–, las reacciones de los perdedores son cruciales” (British Journal of Political Science).

La razón parece obvia: satisfechos con los resultados, los ganadores no tienen motivos de queja. En cambio, el resentimiento de los perdedores puede anticipar serios problemas y hasta dar al traste con la estabilidad.



Entender a los perdedores en democracias parece de mayor significado cuando se aprecia, como muestran Anderson y sus colegas, que, en una gran proporción, los triunfos electorales no son absolutos sino relativos. Un repaso de las democracias “occidentales” entre 1950 y 1995 les indicó que “el porcentaje de ciudadanos que no votaron por el gobierno en el poder suele superar el porcentaje que lo hizo”.



Esto no es lo sucedido en Estados Unidos. Biden no solo aventaja a Trump en el anacrónico Colegio Electoral (306 versus 232 delegados), sino que atrajo unos 7 millones de votos más que Trump. No obstante, desde principios de la campaña, Trump se dedicó a minar la legitimidad del proceso con denuncias de fraude. Ha persistido en sus acusaciones, a pesar de los recurrentes intentos fallidos en distintos estrados, por falta de pruebas.



La reciente experiencia norteamericana ofrece elementos para revisar algunos componentes de las teorías de Anderson y sus colegas.



Uno de ellos, en su mayor énfasis en el comportamiento agregado de los “ciudadanos” a expensas de casi ignorar el papel de los “líderes”. Es cierto que, a fin de cuentas, aquellos pueden pesar más que estos. Pero, además de Trump, un número importante de congresistas republicanos se resisten también a reconocer la victoria de Biden. Tal actitud entre amplios líderes del partido derrotado tendría un impacto notable en la ciudadanía.



Adicionalmente, Anderson y sus colegas hicieron una distinción que hoy parece quedar sin fuerte fundamento. Sus conclusiones sugerían que los “perdedores” en las “democracias establecidas” (las del llamado Occidente) asimilaban mejor las derrotas que los de las “nuevas democracias”. Es un argumento en parte “histórico”: en unos países el electorado habría experimentado más prolongados procesos de aprendizaje (aprender a perder en este caso) que en otros. Pero es una historia selectiva, sin datos empíricos antes de que despegara la era de las encuestas a mediados del siglo XX.



Sobre todo, es un argumento que hoy parece haber dejado de tener cabida en Estados Unidos. La falta del consentimiento del perdedor no es, sin embargo, una preocupación teórica.



Eduardo Posada Carbó