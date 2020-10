La elección de la crisis

“La elección más litigiosa de la historia moderna de Estados Unidos”, anotó el Financial Times al informar que demócratas y republicanos han reservado millones de dólares para la “batalla legal” que se avecina tras los resultados de la campaña presidencial la semana entrante (28/10/2020).

¿La más litigiosa en la historia norteamericana? Quizás.



Habría que compararla, por lo menos, con la elección de 1876, que dio nombre a la fascinante novela de Gore Vidal y fue objeto de varias monografías, tanto por lo sucedido como por su prolongado impacto. Fue notable por razones que hoy vuelven a resonar: resultados electorales en disputa, falta del “consentimiento del perdedor”, intervención de los jueces y hasta la retórica amenazante de una “guerra civil”.



No obstante, es indudable que las elecciones del próximo martes mantienen a Estados Unidos y el mundo en expectativa, por su incierto desenlace en medio de la más grave crisis global de nuestros tiempos.

Las encuestas parecen darle un amplio margen de triunfo a Joe Biden, el candidato demócrata, en la votación general –casi un 9 por ciento de ventaja–. Pero en el sistema electoral norteamericano la decisión final se encuentra en el Colegio Electoral, cuya composición no refleja el número de votos, sino el peso relativo de los distintos estados, un legado constitucional bastante arcaico y antidemocrático.



Ya sucedió en 2016, cuando Donald Trump consiguió llegar a la Casa Blanca no obstante la mayor votación en favor de Hillary Clinton. Es la carta que le queda a Trump, cuyo desastroso manejo de la pandemia le sigue restando votos en la recta final de la campaña. Un informe del Financial Times contempla cuatro escenarios que le darían el triunfo a Trump en el Colegio Electoral, donde un puñado de estados marcarían la diferencia: Pensilvania, Arizona, Nevada, Minnesota y Wisconsin.



‘La nueva guerra civil americana’ es el titular de la portada de la revista Prospect en su edición de noviembre. Se ha vuelto un lugar común preocupante. ‘Cómo frenar una guerra civil’ fue el artículo central en The Atlantic en diciembre del año pasado. ‘¿Se romperá América en pedazos?’ fue la pregunta de la revista del Financial Times el domingo pasado.



El lenguaje exagerado de la “guerra civil” ensombrece los más distintos escenarios desde perspectivas opuestas.



“Guerra civil” sería una de los tres posibilidades que un informe de Edward Luce en el Financial Times identifica como resultado de una crisis constitucional. Sería, ciertamente, una posibilidad muy remota. Como la segunda: que el país se desintegre.

La tercera, menos apocalíptica, tampoco es prometedora: según el profesor Sanford Levinson, Estados Unidos se convertiría en el país “enfermo de Occidente”, en franco descenso como el Imperio otomano.



Un triunfo arrollador de Biden evitaría el litigio electoral, pero no resolvería los problemas acumulados por unos arreglos constitucionales que, mientras más se examinan, más sorprende que hayan durado siglos. Los choques de poderes, con el Congreso o con la Corte Suprema, parecen inevitables.



Si la agenda nacional está llena de embrollos, la internacional adolece de vacíos que exigen urgente atención.



Trump se ha desentendido de cualquier responsabilidad multilateral con el medio ambiente, con la suerte de las democracias y hasta con la pandemia. La política exterior de Biden no representaría, según Jeremy Clif-fe, “un total rompimiento” con la de Trump. Habría algunas continuidades. Pero también importantes diferencias (New Statesman, 23/10/2020). Y es claro que Biden estimularía la búsqueda del liderazgo global que ha hecho tanta falta en estos tiempos.



Eduardo Posada Carbó