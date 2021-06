Vacunar al mundo

Primer día sin muertos por causa del covid-19 desde que la pandemia comenzó a golpear al Reino Unido, hace más de un año: esa fue la noticia aquí el martes pasado. Al mismo tiempo se anunciaba que el número de víctimas en Perú ha sido tres veces más que el reconocido hasta ahora. Y si el respiro en las islas británicas se ve distante de lo sucedido en Perú, las nuevas variantes del virus amenazan con otro ciclo de infecciones.

Aquella noticia fue, no obstante, recibida con alborozo. ‘Cero’, se leía en mayúsculas el titular que ocupaba la portada del Daily Express. Además del alivio de saber que el virus parece controlado, el anuncio alimenta las esperanzas de salir finalmente del confinamiento en la fecha anunciada por el Gobierno: 21 de junio. ‘Cero muertes’, celebraba también el Daily Mail: ‘Nada que temer de la libertad’ (The Guardian, 2/6/2021).



Es indudable que la campaña de vacunación del Gobierno británico ha tenido grandes éxitos. Ello explica el levantamiento de las restricciones que han pesado sobre la vida social desde marzo del año pasado. La primavera ha llegado con aires de libertad.



¿Pero nada que temer? Frente a una pandemia, las razones para celebrar conquistas nacionales serán siempre limitadas, condicionadas a conquistas no solo en otras, partes sino mundiales.

Frente a una pandemia, las razones para

celebrar conquistas nacionales serán siempre limitadas, condicionadas a conquistas no solo en otras partes, sino mundiales. FACEBOOK

TWITTER

Desde cierto ángulo, el Reino Unido parece hoy encerrado en un enorme fuerte. En Orán, la ficticia ciudad de la peste de Camus, sus habitantes no podían abandonar las murallas para prevenir que contagiasen a los demás. Aquí las barreras se mantienen levantadas como defensa contra la pandemia.



Hoy apenas se permite la entrada libre de visitantes provenientes de doce “países y territorios”, incluidos las Malvinas, Gibraltar y las islas Feroe. El resto de la humanidad está clasificada en dos grupos: los de la lista “roja” y la más extensa lista “amarilla” (donde se encuentran los vecinos europeos). A los unos se les niega la entrada (a menos que sean ciudadanos o residentes británicos). A los otros se les exigen pruebas y cuarentenas.



Estas medidas preventivas son bastante razonables, por supuesto. Tan solo las señalo para advertir sobre la necesidad de ser cautelosos antes de celebrar los fines de la pandemia en un solo país. Como ha observado Gordon Brown, ex primer ministro del Reino Unido, “ningún país se librará definitivamente del covid-19 hasta que no lo hagan todos los países” (Financial Times, 22/5/2021).



Brown se destaca entre los líderes mundiales por su insistencia en abordar el problema desde una perspectiva global, y por exigirles a los países desarrollados emprender los esfuerzos que el momento requiere. La cumbre de los siete países más ricos del mundo, que tendrá lugar pronto en Inglaterra, es una excelente oportunidad para adoptar planes de cooperación internacional que han hecho falta.



Vacunar al mundo tendría que ser la consigna. Y no por motivos altruistas, dice Brown, aunque las razones éticas se dan por descontado: no se trata de “un acto de caridad, sino de autoprotección”. Hay otras. La misma libertad que tanto se pregona se ve coartada por las restricciones de viajar. Se afectan así la industria del turismo y sus sectores asociados, de los que dependen tantos empleos.



Vacunar al mundo no es un proyecto iluso. Muchos países han acumulado para sí más dosis de las necesarias. Las campañas de donación tendrían que intensificarse. The Economist sugiere la necesidad de invertir más en la capacidad de producción de la vacuna. No solo se salvarían vidas. Los beneficios económicos serían enormes.



Lo iluso sería pensar que un país, cualquier país, pueda derrotar la pandemia aislado del mundo.



Eduardo Posada Carbó