Ocurrió el 6 de enero

“Un momento crucial tendrá lugar el 6 de enero”, observaba el Financial Times el día anterior, “cuando el Congreso se reuniría para certificar los resultados electorales”. Y lo registraba como un “momento de amenaza para la democracia estadounidense”.

No obstante el triunfo contundente de Biden en las urnas, la renuencia de Trump de aceptar la derrota dos meses después de las elecciones alimentaba serios temores. El Financial Times señaló algunos: maniobras del vicepresidente para que el Congreso no certificara el resultado, decreto de “ley marcial” por Trump y posibilidad de una acción militar en el exterior para provocar una crisis internacional.



Había, pues, bastante razones de alarma que motivaban la conclusión del periódico inglés: “Así parezca extraordinario, se está intentando en Estados Unidos lo que parece un coup d’État no declarado”.



Ninguno de los hechos temidos por el Financial Times ocurrió. Pero lo sucedido fue aún más extraordinario: ese trágico episodio causado por la muchedumbre que, azuzada por el mismo presidente, se tomó por varias horas el Capitolio. Trump enfrenta ahora un nuevo impeachment, a solo cinco días de la posesión de Biden.

¿Qué sigue?

Más allá de la suerte de Trump y del comportamiento futuro de sus seguidores, a Biden le espera una

agenda sustantiva de reconstrucción, tanto en el frente interno como en

Una tarea urgente, que compete a todos los partidos, es la revisión institucional del régimen político que se ha tenido como el ‘modelo’ de la democracia. “Sistema inestable”, lo llamó recientemente Lawrence Douglas, profesor de leyes de Amherst College. “Democracia defectuosa” fue el calificativo del London Review of Books (LRB) al presentar un artículo sobre la “erosión” democrática sufrida bajo Trump.

Muchos de los problemas son de vieja data.



‘¿Democracia? No, gracias’ fue el título llamativo que anunciaba un excelente ensayo del historiador Eric Foner sobre el Colegio Electoral –un dinosaurio en la médula de la Constitución estadounidense–. Y es que es difícil aceptarle credenciales democráticas a un sistema que le permite ganar a un candidato cuando recibe menos votos que su contendor, lo que sucedió en 2000, cuando George W. Bush se impuso sobre Al Gore; o en 2012, cuando el turno fue de Trump frente a Hillary Clinton (LRB, 21/5/2020).



La explicación, claro, se encuentra en la historia –una historia en este caso poco democrática–. Foner nos recuerda los orígenes de la institución que fuese uno de los temas “más divisivos” de la convención constitucional de 1787: el Colegio Electoral y el sistema de elección indirecta que lo sustenta fueron fruto de un arreglo con los estados esclavistas del sur, con profundas consecuencias antidemocráticas de largo plazo.



Muchas de las observaciones sobre la “crisis” democrática en Estados Unidos me parecen exageradas. Sus instituciones han sobrevivido a Trump, en contra de tantas predicciones fatalistas. Pero, además del Colegio Electoral, otras “reliquias del pasado” deben someterse a juicio, incluidas la certificación de las elecciones por el Congreso, la reelección consecutiva de los presidentes, el poder presidencial de nombrar magistrados en la Corte...



Muchos países del llamado tercer mundo tienen hoy instituciones más democráticas y modernas que las democracias del mundo occidental.



¿Se irá? es el título de un breve libro, publicado el año pasado, con las incógnitas sobre el comportamiento de Trump ante una derrota. La respuesta la veremos el 20 de enero.



Eduardo Posada Carbó