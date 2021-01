Centros de la historia

En un ensayo pionero, John Markoff, profesor de Pittsburgh, se preguntaba: ¿Dónde y cuándo se inventó la democracia? Es un texto al que regreso con frecuencia (‘Democracias periféricas’, EL TIEMPO, 21/4/2017).

Markoff examina allí el origen de las distintas instituciones que hoy identificamos con la democracia moderna. Surgen de su examen varias historias, de trayectorias policéntricas, con protagonismo notable del mundo “periférico”. Vuelvo a referirme a su ensayo, pues adquiere renovada relevancia en momentos en que las “democracias occidentales” siguen sumidas en crisis profunda, aliviada por la inauguración de la presidencia de Biden en Estados Unidos.



La primera lección de Markoff es que la democracia se ha venido construyendo a pedazos, en una larga historia sin fin, de avances y retrocesos. Los avances de sus distintos componentes no han sucedido simultáneamente en ningún país. En Suiza, líder democrático en muchos frentes, solo se les dio el voto a las mujeres en 1971.



Corolario: los desarrollos democráticos han solido coexistir en todos los países con elementos no democráticos.

SLa primera lección de Markoff es que la democracia se ha venido construyendo a pedazos, en una larga historia sin fin, de avances y retrocesos. FACEBOOK

TWITTER

Su segunda lección es más llamativa. Muchas de las innovaciones democráticas no han tenido origen en los que, en los momentos de ocurrir, fueron centros del poder mundial. A la Francia revolucionaria, en su versión clásica y en la de mediados del siglo diecinueve, se deben algunas premisas fundamentales de la democracia moderna, pero en otros aspectos, también importantes, otros países lejos de Europa llevaron la delantera.



El voto femenino fue introducido nacionalmente por primera vez en Nueva Zelanda (1893). Lo que hoy conocemos como ‘voto secreto’ (con papeleta oficial, distribuida por el Estado) fue invención australiana (1856). Otros desarrollos democráticos tardíos en los grandes centros del poder europeo en el siglo diecinueve incluyen el principio “una persona, un voto”, y la competencia electoral entre partidos políticos a nivel nacional.



En la narrativa de Markoff, Estados Unidos ocupa lugar especial, pero como parte de la periferia, puntal clave de su análisis. Allí ocurrieron innovaciones democráticas muy significativas: el constitucionalismo escrito, los checks and balances, la legitimación de la competencia partidaria... Ellas ocurrieron, hay que insistir, cuando Estados Unidos no era un poder hegemónico mundial, y muchas de ellas, cuando su territorio se confinaba a las trece excolonias británicas.



Markoff enfatiza en que los centros de la dinámica creativa en la historia global de la democratización no han sido los grandes poderes mundiales del momento. Tampoco los países más pobres. Con ello no minimiza el papel de los “grandes poderes”. Pero coloca la periferia en el centro de la historia de la democracia. Y adelanta una hipótesis: en los “países ricos y poderosos, las élites tienen pocos incentivos para reformar”.



Esa falta de incentivos puede, a su vez, explicarse por la ausencia de presiones populares, afincada en la complacencia y en la arrogancia que acompaña casi siempre al poder.



Países que fueron innovadores en algunas instituciones, como Estados Unidos, se quedaron a la zaga en otras. ¿Qué tan democrática es la constitución americana? es el título de un libro de Robert Dahl (1915-2014) en el que el eminente profesor de Yale invitaba a repensar la constitución para la democracia y cuestionaba sus elementos antidemocráticos como el “absurdo Colegio Electoral”.



Los déficits de la democracia norteamericana se hicieron nuevamente visibles en las últimas elecciones presidenciales. Los reformistas podrían aprender de las lecciones de Markoff y Dahl para reanimar la imaginación democrática.



Eduardo Posada Carbó