Elecciones y coronavirus

Más de 150.000 muertos. Esa fue la cifra fatídica registrada ayer en Estados Unidos. No es aún el país con la tasa más alta de mortalidad (los europeos llevan la delantera), pero sí lo coloca entre los más afectados por la pandemia.

¿Cómo explicar las dimensiones de la tragedia en la potencia mundial? Pasará mucho tiempo antes del juicio de la historia. En noviembre, sin embargo, el electorado norteamericano tendrá la posibilidad de emitir su veredicto frente a la actual administración. ¿Cuál será el peso del covid-19 en las urnas?



En un sistema tan descentralizado como el de Estados Unidos, las condiciones locales a veces predominan en el momento de votar. Pero es Trump quien estará bajo la lupa. Desde comienzos de esta crisis, su desempeño ha sido vergonzoso. “Una y otra vez –escribió Edward Luce, editor en el 'Financial Times'–, la historia que emerge es la historia de un presidente que ignoró todas las urgentes advertencias” de sus asesores de inteligencia.

Las anécdotas de sus actuaciones son casi inverosímiles –algunas, como la de sugerir inyecciones de desinfectantes para curar el virus, tienen bastante de tragicomedia–. ¿Metáfora, rebelión, genialidad?, se han preguntado quienes han visto el video de Trump visitando sin tapabocas una fábrica de máscaras en Arizona al son de 'Live and Let Die'.



Su renuencia a usar tapabocas era apenas otra señal de su falta de atención a la gravedad de la crisis. En una extraordinaria crónica, el escritor Eliot Weinberger describió cómo los seguidores de Trump consideraban que cubrirse la cara sería una señal de debilidad ('London Review of Books', 4/5/2020). Aquello fue cuando el número de muertos era de 85.000; el 79 por ciento de los republicanos creían entonces que “el virus se contendría en unas pocas semanas”.



Hoy, Trump usa tapabocas. Las muertes casi se han duplicado. Las infecciones se han vuelto a disparar, frustrando los intentos prematuros de reactivar la economía. Algunos republicanos han desertado de sus filas. Estados Unidos abandonó cualquier papel de liderazgo mundial. “Nos proyectamos como un emblema de incompetencia global”, observó el director del 'Carnegie Endowment'.



Frente a este panorama, habría que anticipar una derrota apabullante para Trump. Eso indican las encuestas recientes. En promedio estaría ocho puntos detrás del candidato demócrata, Joe Biden. Las predicciones de 'The Economist' le dan a Trump el 11 por ciento de posibilidades de ganar.



Nadie debe cantar victoria anticipada. Dan Senor, consultor político, reconoce las dificultades para Trump en circunstancias de coronavirus y recesión. Pero advierte que Biden no es un gran candidato. Trump lo puede apabullar en los debates televisivos. Puede aprovecharse, además, de las “guerras de la cultura” y de los conflictos raciales para conquistar al electorado blanco y conservador ('Financial Times', 28/7/2020). La carta nacionalista contra “China, China, China” también le puede servir. Todo ello requeriría, no obstante, controlar la pandemia y reactivar la economía en los próximos meses.



La incertidumbre electoral es consustancial a las democracias. Pero las incertidumbres sobre los resultados en noviembre y su aceptación por Trump son motivo de preocupaciones. Lawrence Douglas, profesor en Amherst, ha planteado un escenario de choque en el que ni el colegio electoral ni el Congreso logran definir la contienda y el caos se toma las calles norteamericanas ('The Guardian', 27/7/2020).



Quizá algo apocalíptico. Y es de confiar que las instituciones prevalezcan. Pero no es exagerado decir que el coronavirus ha puesto a prueba la democracia en Estados Unidos.



Eduardo Posada Carbó