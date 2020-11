El mundo en 2020

La apertura del Gran Museo Egipcio “mostrará que la presencia física todavía importa”. Esta fue una de las tantas conjeturas sobre lo que le esperaba al mundo en el 2020, según Daniel Franklin, editor del número especial de The Economist dedicado a examinar el año que se avecinaba en diciembre pasado.

Once meses después, la lectura de sus páginas produce melancolía, alimenta interrogantes sobre el arte de las predicciones y sirve para señalar el significado de los eventos inesperados en la historia de la humanidad.



Melancolía y frustración. Difícil expresar el sentimiento frente a tantas expectativas que se vieron apagadas en el 2020. Los Olímpicos de Tokio, auguraba Franklin con certidumbre, “atraerán una inmensa audiencia global”. Dubái anunciaba con orgullo su Expo Mundial para octubre, mientras se preparaba para recibir a sus huéspedes en la cumbre del G20.



Dos grandes aniversarios de la cultura anticipaban celebraciones tras décadas de preparación: los 250 años del nacimiento de Beethoven y los 500 de la muerte de Rafael Sanzio, el pintor del Renacimiento.



El calendario de 2020, elaborado con tanto esmero por The Economist, invita a la conmiseración.

Sobresalen allí las cancelaciones: ya fuese la apertura del museo egipcio –la colección “arqueológica más grande del mundo”–, los Olímpicos de Tokio o la Expo de Dubái, aunque la cumbre del G20 se llevó a cabo de manera remota. Quienes organizaron en Roma la exhibición en honor de Rafael tuvieron que clausurarla siete días después de su apertura. El concierto en la Ópera de Bonn, que iba a cerrar un año de festividades en honor a Beethoven, se planea ahora para inaugurarlo, ya que se pospuso hasta 2021.



Todo pospuesto por causa del covid-19, ese enemigo invisible e inesperado, ausente por lo tanto de las predicciones de The Economist en ‘El mundo en el 2020’.



“¿Qué les causará horror a sus nietos?”, se preguntaba una de las tantas personas a quienes la revista les pidió mirar sus respectivas bolas de cristal. Los futurólogos allí congregados aventuraron un futuro dominado por robots, mayores cambios climáticos, comunicaciones con seres extraterrestres y ataques de tiburones blancos en las costas inglesas.



Sorprende (pero solo en retrospectiva) la falta de atención a los temas de salud, a pesar de que entre los expertos la pandemia, una pandemia, parecía anunciada, y desde hace rato. The Economist registra, sí, que la Organización Mundial de la Salud había señalado el 2020 como el Año de las Enfermeras, una designación bien premonitoria.



Se acerca diciembre y, como es tradicional, The Economist publicará su edición especial sobre el año venidero, ‘The World in 2021’, y registrará cuáles de sus predicciones se cumplieron –ya sea con respecto al crecimiento de China, la suerte de las negociaciones sobre armas nucleares, el comportamiento de la economía mundial, la agenda reformista de Macron, las dinastías políticas en África...



The Economist acertó en una: la derrota de Donald Trump –“hay pocas dudas de que será la campaña más repelente en la historia moderna” de los Estados Unidos”–. Acertó, además, en predecir que los demócratas ganarían en Pensilvania. Trump se resiste a aceptar la derrota, un precedente extraordinario que contradice la noción del “consentimiento del perdedor”, una de las premisas de la historia exitosa de las democracias.



“El comienzo de una nueva década– escribía Franklin con marcado optimismo hace un año– motiva a pensar en grande hacia el futuro”. Advertía que el 2020 no iba a estar libre de “dramas”. Pero el drama del coronavirus no estuvo entonces en el horizonte. Un drama que ocupará las páginas centrales de ‘El mundo en el 2021’.



Eduardo Posada Carbó