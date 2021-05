Un mundo en construcción

En septiembre del año pasado, cuando el Reino Unido respiraba momentáneamente del primer confinamiento, la revista New Statesman dedicó un número especial al “mundo después del covid”.

Seguimos en tiempos de covid. Pero los británicos gradualmente salen de un nuevo confinamiento, aliviados en parte por los resultados de las vacunas como también por las medidas de distanciamiento social. En otros lugares, en la India o en Latinoamérica, la situación no ha dejado de ser aterradora. Es aún incierto cuándo saldremos finalmente de la pandemia. Sin embargo, el ejercicio propuesto por New Statesman sigue siendo válido y urgente.



¿Cómo imaginar el mundo después del coronavirus?



No es fácil pensar con lucidez en el mañana cuando la crisis del presente está irresuelta. No obstante, hemos visto avances –las conquistas de la vacuna en tan corto tiempo, impensables a comienzos de la crisis, son alentadoras–. Y aunque tendremos pandemia para rato, más vale dedicar tiempo a pensar cómo diseñaremos el nuevo futuro que nos espera.

El punto de partida sin duda es la crisis en la que seguimos inmersos. Las dimensiones de la tragedia parecen ser aún más descomunales de lo que se había percibido hasta ahora. Según The Economist, las cifras de muertes como causa de la pandemia serían hasta tres o cuatro veces mayores que las oficiales (15/5/2021).



Muy simple: una alta proporción de víctimas mortales del covid no aparece registrada como tal en las estadísticas oficiales. Así que, en vez de los divulgados 3,3 millones de muertos, la realidad estaría entre 7 y 12 millones de víctimas mortales desde el origen de la crisis hasta mayo de 2021.



A esta dolorosa catástrofe humanitaria hay que añadir las devastaciones económicas y sociales, en una crisis que ha profundizado los problemas de pobreza y desigualdad. Pero el reconocimiento de este panorama, por más sombrío que sea, debe servir ante todo para motivar nuevas formas de reimaginar nuestras vidas, cómo construir (reconstruir es quizás un término más preciso) el mundo tras los desastres de la pandemia.



La pandemia, claro está, ha servido para exacerbar problemas ya existentes. Abordarla con éxito exige repensar bien el futuro en sus más diversos aspectos.



Según el profesor de economía de Oxford Paul Collier, estaríamos en los comienzos de una “revolución intelectual”, reflejada en la proliferación de conceptos novedosos que podrían guiarnos en medio de una crisis prolongada. Por su parte, Tony Blair, el ex primer ministro británico, ha convocado un movimiento de partidos progresistas para encontrar respuestas a los inmensos retos de nuestros tiempos (véanse sus respectivos artículos en New Statesman, 30/4/2021 y 14/0/2021).



Blair subraya la necesidad de entender mejor la enorme convulsión producida por la revolución tecnológica –“todo, cada esfera del trabajo, del ocio, de la vida, está sujeto a su poder transformador”–. ¿Cómo hacer para que tales transformaciones nos sean benéficas? Se trata de una agenda desafiante, frente a la cual las políticas del pasado serían de poca utilidad. Quizá no haya grandes novedades en su escrito. Blair puede, además, estar respondiendo a razones partidistas, pero hay en un sus reflexiones un valioso esfuerzo (como en las de Collier) para orientar un debate urgente, más allá de cualquier frontera nacional.



Las dimensiones del virus indican la importancia de fortalecer el proceso de globalización, en condiciones también cambiantes. No se lo puede combatir con éxito de manera aislada.



El mundo no será el mismo después de la pandemia. El ejercicio que propuso New Statesman el año pasado tendría que multiplicarse.



Eduardo Posada Carbó