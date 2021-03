Razones del liberalismo

En sus años de París en la década de 1960, cuando aún se identificaba con la Revolución cubana, Mario Vargas Llosa “compraba a escondidas el periódico réprobo de la izquierda, Le Figaro, para leer el artículo de Raymond Aron”. Sus lecturas de Aron, como las de Albert Camus, lo “fueron empujando” hacia el liberalismo. “Romper con el socialismo” y “optar por el liberalismo fue, sin embargo, un proceso... intelectual de varios años”.

Este proceso intelectual es el tema de su “libro autobiográfico”, La llamada de la tribu, que la Universidad del Norte seleccionó en su programa ‘El poder de la lectura’, dedicado a “estimular el pensamiento crítico” a través de la lectura y del diálogo. Para ello, la universidad ha organizado una serie de eventos alrededor del libro, inaugurados esta semana en una conversación con Vargas Llosa que tuve el honor, y el placer, de coordinar.



La selección de La llamada de la tribu es bastante acertada y oportuna. “El liberalismo –advierte el premio Nobel de literatura en su introducción– ha sido el blanco político más vilipendiado y calumniado a lo largo de nuestra historia”. Imposible concebir el “pensamiento crítico”, ni los goces de la lectura, sin las enseñanzas del liberalismo que este libro de Vargas Llosa examina con lucidez.



Dar con la esencia del liberalismo no es una tarea simple. Entre sus premisas básicas se destacan la diversidad y el pluralismo, el rechazo a los dogmas.

Los siete pensadores abordados por Vargas Llosa en su libro no forman parte de una familia homogénea. Algunos, como José Ortega y Gasset e Isaiah Berlin, desconfiaron o tuvieron dudas del laissez-faire que tanto identificó al liberalismo clásico. Vargas Llosa señala el equívoco de confundir liberalismo con una “receta económica” y critica a “los economistas hechizados por el mercado libre”.



Por supuesto que hay que saber valorar el papel del “mercado libre como motor del progreso”, el “descubrimiento” de Adam Smith, con quien Vargas Llosa abre su estudio. Pero su valoración exige ir más allá de la “mano invisible” que mueve a las sociedades. Que el liberalismo no se agota en el mercado también lo muestra Friedrich von Hayek, quien acude a las más diversas disciplinas en una obra compleja que, como observa Vargas Llosa, no permite “encasillamientos”.



Es posible detectar en La llamada de la tribu alguna preferencia por Karl Popper, “el pensador más importante de nuestra época”. Sus razones son ciertamente atractivas. Para Popper, la “crítica”, el “ejercicio de la libertad”, es el “fundamento del progreso”, el “requisito del saber”, lo que “le permite al hombre aprender de sus propios errores y por lo tanto superarlos”. Popper infunde ánimos de optimismo, de fe en el progreso y en las conquistas de la humanidad.



Ninguno de estos ricos pensadores puede reducirse a una idea. Pero el libro sirve para identificar algunos postulados liberales que se destacan en sus respectivas obras. Como el trabajo de Aron contra “la fiebre ideologizante de la época” y “las teorías que pretenden respuestas definitivas y absolutas” a nuestros problemas. O la brillante noción de Berlin sobre las “verdades contradictorias”, expuesta por Vargas Llosa: que no todos los valores son compatibles, la lección fundamental para hacer posible la convivencia social y el pluralismo. O la alergia a los “extremos, a las intolerancias”, manifiesta en Ortega y Gasset. O “la gran batalla contra la censura”, en los escritos de Jean-François Revel.



La llamada de la tribu, de Mario Vargas Llosa, es un libro lleno de sabiduría y de lecciones muy asociadas a las razones, virtudes y encantos de la lectura y su existencia.



Eduardo Posada Carbó