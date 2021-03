¿El fin del carisma?

La historia se confunde con la biografía de sus héroes: eso fue lo que propuso Thomas Carlyle por allá en 1841. “En nombre del espíritu democrático de la época –replicó Giusep-pe Mazzini–, yo protesto contra tales ideas”. Para Mazzini, el héroe del nacionalismo italiano, la historia era algo mucho más grande que la de sus líderes, el cúmulo de lo que solo “la acción colectiva de la humanidad podría lograr”.

Este breve contrapunteo entre Carlyle y Mazzini forma parte de las reflexiones finales del libro extraordinario del profesor de Princeton David A. Bell, Men on Horseback. The Power of Charisma in the Age of Revolution (2020). Un estudio sobre el carisma, el tema de esta obra de Bell, parece bastante oportuno y relevante para estos tiempos de exacerbado populismo.



El carisma siempre ha sido una noción esquiva, difícil de definir con precisión por su mismo hado y sus misterios. Daniel O’Leary, el famoso ayudante de Simón Bolívar, se acercó bien al concepto cuando se refirió a “la magia del prestigio” del Libertador. Bolívar es una de los protagonistas del libro de Bell, al lado de otros héroes de la época como George Washington, Napoleón Bonaparte y Toussaint Louverture.

La historia de Bell, sin embargo, comienza con un personaje que hoy no figura de manera tan prominente en la galería de los famosos: Pasquale Paoli, el líder revolucionario en la isla de Córcega, donde introdujo una de las primeras constituciones en Europa a mediados del siglo XVIII. Pronto, el nombre de Paoli ganó fama hasta convertirse en “una de las figuras más conocidas en el mundo occidental”.



Su fama en buena parte se debió al libro que James Boswell escribió sobre su visita a Córcega, donde combinó su relato de viaje con retratos de admiración por Paoli. El éxito de la publicación fue “espectacular”. A la edición inglesa le siguieron traducciones en “francés, alemán, holandés e italiano”.



El libro de Boswell es, no obstante, secundario frente al mensaje central de Bell: el carisma surgía entonces como un fenómeno moderno, fruto del poder de la imprenta, asociado con los desarrollos culturales de la Ilustración. Fueron momentos de transformación, esa era revolucionaria cuando la soberanía popular comenzó a reemplazar a Dios como fuente de autoridad.



Ese momento revolucionario encierra, no obstante, la paradoja que Bell examina con lucidez y erudición: la autoridad divina se veía de alguna forma reemplazada por el carisma, esa fuerza misteriosa que les otorgaba a ciertos héroes características de dios. Para Bell, el carisma moderno no puede explicarse sin entender las raíces del entusiasmo popular ante sus líderes.



El surgimiento de Napoleón en las cenizas de la Revolución francesa es ilustrativo, además, de ciertos contextos que han abonado la avidez por héroes salvadores. Al pico revolucionario, donde se intentó imponer un “espíritu anticarismático”, siguieron el reino del terror y la serie de episodios que desembocaron en el “nuevo César”, un “Dios democrático” proclamado por sus aduladores.



Bell distingue entre “carisma democrático” y “carisma autoritario”. Pero reconoce los dilemas del primero y se pregunta: “¿Bajo qué circunstancias el liderazgo democrático se vuelve peligroso y una amenaza para las repúblicas democráticas?”. Es una pregunta central. La relación entre carisma y democracia, a la que Bell dedica el epílogo del libro, es compleja. En teoría, la noción de líder no debería tener cabida en democracia.



Si el carisma moderno fue fruto de la revolución de la imprenta, las transformaciones tecnológicas estarían anticipando nuevas nociones del carisma, o quizás el fin mismo del carisma.



