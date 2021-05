Bicentenario periodístico

Cien años “es un largo tiempo en la vida de un periódico”. Así comenzó el editorial de C. P. Scott al celebrar el centenario del Manchester Guardian en 1921.

Han pasado cien años más. Dos siglos constituyen de veras un extraordinario recorrido en la vida del periódico que, desde 1959, comenzó a llamarse simplemente The Guardian, sin el nombre de la ciudad que le dio luz, una forma de reafirmar entonces su proyección nacional. Ahora, The Guardian marca su bicentenario con aspiraciones de expandir sus dimensiones globales.



The Guardian no es el periódico más viejo del Reino Unido. Entre los ancianos sobrevivientes le antecedieron, por lo menos, The Times (originalmente establecido bajo otro nombre en 1788) y The Observer (su compañero dominical hoy, fundado en 1791). Su cumpleaños, al iniciar su tercer siglo, es notable.

'Claridad e imaginación para construir esperanza': es el mensaje del Guardian al cumplir 200 años. Un aniversario que tendría que ser celebrado por

La vida de los periódicos no debe darse por descontada, mucho menos en estos tiempos de incertidumbre causada por la revolución tecnológica. Dondequiera que se la examine, la historia de la prensa suele ser, como observara Walter Caleb en 1920 al referirse a México, “una narrativa de infortunios”.



Para inaugurar una nueva era al cumplir sus 200 años, la directora de The Guardian, Katharine Viner, se ha propuesto repensar el periódico en su tarea de “darle forma a esta catástrofe”, la pandemia. Es un reto periodístico ante el problema del siglo, que se ajusta también a las ambiciones globales de la empresa.



En la historia del “periodismo moderno –Viner señala– no han existido nunca historias como esta: microscópica y global, que afecta a todo el mundo al unísono, y sobrecargada de flujos de información veloces como la luz y de conectividad global”. Ni las guerras mundiales del siglo pasado, ni la llamada ‘gripa española’ de 1918 tocaron a todos los rincones del mundo como lo ha hecho la pandemia, un problema que es “simultáneamente universal e infinitamente particular”.



Es, por supuesto, un desafío multifacético: cómo abordar, por un lado, la información diaria sobre un tema de prolongado significado sin hastiar al lector y, por el otro, cómo imaginar con esperanza el mundo después del covid.



El cubrimiento diario que ha hecho The Guardian sobre la pandemia en su edición digital es admirable. Desde sus comienzos. Su cobertura geográfica es planetaria, en sintonía con sus ambiciones de consolidarse como un periódico global. Los éxitos de su edición digital son reconocidos –con la peculiaridad de ser uno de los pocos periódicos de renombre internacional que permiten aún acceso gratis a su lectura en internet–.



En su estructura y organización, The Guardian es bastante único, y su experiencia es quizás irrepetible. Su propuesta de repensar el futuro después de la pandemia debería ser emulada y motivar mayores esfuerzos colectivos. “Parece difícil imaginar que las cosas puedan mejorar –reconoce Viner– cuando tanta gente está desesperada por regresar a la normalidad”. Pero la tarea nunca ha sido más urgente. Sobre todo para evitar el agravamiento de problemas ya existentes, antes de la crisis. Y para anticiparnos a nuevas amenazas.



The Guardian ha sabido interpretar, creo, uno de los tantos significados de la pandemia. Vivimos un mundo íntimamente “interconectado”, aunque, de manera paradójica, coexistimos “atomizados”. Pero la pandemia, como advierte Viner, “ha producido una nueva apreciación de la conexión humana”. Su meta de convertirse en un medio “global” responde a exigencias del momento.



“Claridad e imaginación para construir esperanza”: es el mensaje de The Guardian al cumplir 200 años. Un aniversario que tendría que ser celebrado por todo el periodismo mundial.



Eduardo Posada Carbó