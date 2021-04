Bicentenario constitucional

Se cumplen en estos tiempos 210 años de la Constitución de Cundinamarca, sancionada el 30 de marzo de 1811 y promulgada en medio de cabalgatas, lectura de bando y cañonazos, a comienzos de mayo. Ya que, en su momento, su bicentenario no fue motivo de grandes celebraciones, una nota recordatoria puede ser oportuna.

Como lo destaca el historiador Isidro Vanegas en un lúcido trabajo, la Constitución de Cundinamarca fue “la primera constitución del mundo hispánico” (El constitucionalismo fundacional, Bogotá, Ediciones Plural, 2012), tras el antecedente importante del Acta de la Provincia de Socorro, en 1810. Fue la “primera” del mundo hispánico y también de la serie extraordinaria de constituciones producidas en ese período temprano de la independencia, que todavía se sigue despreciando bajo el apelativo de la Patria Boba.



A la carta de Cundinamarca de hace 210 años se la desprecia, además, porque no rompió en términos explícitos con la monarquía. Sin embargo, como lo muestra Vanegas, su adscripción a la monarquía parecía una fachada. Si bien reconocía a Fernando VII, le negaba dinastía y “dominio sobre su territorio”. Y le exigía reinar desde la Nueva Granada.

Se trataba, en cualquier caso, de una monarquía constitucional. El rey debía jurar la carta que establecía la soberanía en “la universalidad de los ciudadanos”. Su poder no era mayor que los del presidente y la representación nacional que ejercerían el Ejecutivo en su ausencia. La constitución dedicó un título a los derechos de los ciudadanos. Fue una ruptura bastante radical con el antiguo régimen que es preciso reconocer.



Deben reconocerse también las dimensiones nacionales de aquel ejercicio experimental. Un buen número de los diputados que participaron en el Colegio Constituyente provino de otras provincias distintas de Santafé: Camilo Torres, de Popayán; Frutos Joaquín Gutiérrez, de Cúcuta; Juan Dionisio Gamba, de Ibagué, o José María del Castillo, de Cartagena.



Por estas fechas, el 24 de abril, los constituyentes se reunieron “para tratar algunos asuntos relativos a la impresión y difusión” de la carta. Las deliberaciones habían transcurrido “a presencia del pueblo”. Ahora se preparaba la impresión de su texto (unos 342 artículos) –se publicaron 2.000 ejemplares que circularon en el territorio neogranadino–. Vanegas muestra que la Constitución se envió también, por lo menos, a Portobelo, Lima y Mérida.



Sus disposiciones monárquicas fueron abandonadas por las constituciones que siguieron –la de Tunja en el mismo año, la primera en abrazar la república, y la posterior, adoptada por Cundinamarca en 1812, como todas las demás–. No obstante, parece claro que unas y otras de alguna forma encontraron inspiración en aquella carta, donde comenzaron a articularse las nociones básicas del gobierno representativo, la división de poderes y los derechos ciudadanos.



El libro de Isidro Vanegas ofrece no solo una lectura “republicana” de la que formalmente se presentaba como carta monárquica, sino que, además, logra mostrar la originalidad de lo ocurrido en Cundinamarca.



La historia constitucional acaba de recibir nuevos impulsos con la publicación del libro magnífico de Linda Colley The Gun, the Ship and the Pen. Warfare, Constitutions, and the Making of the Modern World (Profile Books, 2021). En sus páginas, que revaloran para la historia global el papel de las constituciones, los experimentos neogranadinos como el de Cundinamarca de 1811 reciben atención marginal. Pero deberían motivar aquí el diálogo con sus provocadores argumentos. Y quizás así aprendamos a apreciar mejor el significado de nuestro “constitucionalismo fundacional”.



Eduardo Posada Carbó