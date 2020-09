Una pandemia, dos estrategias

Dos figuras notables simbolizan hoy estrategias casi opuestas frente a la pandemia que sigue manteniendo al mundo en suspenso: Anders Tegnell y Neil Ferguson. El primero es responsable de la ruta seguida en Suecia, donde la vida durante esta crisis ha transcurrido sin confinamientos nacionales. El segundo es el autor del informe que provocó la cuarentena general decretada a fines de marzo por el Gobierno del Reino Unido.

Tegnell se ha convertido “en una de las más conocidas y controvertidas” personas en la “crisis global del coronavirus”, señaló un artículo en The Financial Times (12/9/2020). Para muchos es el “campeón de las libertades”. Otros condenan su política, sobre todo por las altas tasas de mortalidad en Suecia durante la pandemia. Ferguson, por el contrario, es “odiado por los libertarios”, como observa una entrevista en New Statesman (14/8/2020), pero muchos otros valoran que su modelo sirviera para salvar miles de vidas.



Dos estrategias contrapuestas, seguidas por gentes de ciencia –la una, en contravía de la orientación mundial–. Ahora, enfrentados al rebrote del virus, parece oportuno que se repase lo sucedido en estos nueve meses de experimentos globales.



En un momento, hace algunos meses, Tegnell alcanzó a sugerir replanteamientos retrospectivos, pero, entrevistado por el Financial Times, reafirmó las razones que han animado sus políticas en Suecia. “Sostenibilidad” en el tiempo parece ser su idea central. No estamos frente a un problema que se vaya a resolver mañana. Sin vacuna, solo altos niveles de inmunidad en la población serían las mejores defensas contra los nuevos ataques del virus.

Es tal vez imposible hacer, por ahora, un juicio sobre el resultado de ambas políticas, que no pueden reducirse a la simple dicotomía entre libertades y

confinamientos.

Tegnell aboga por estrategias de largo plazo, basadas en una concepción amplia de la salud pública. Se opone por ello a los confinamientos. “Es como si el mundo se hubiese enloquecido”, dijo en la entrevista al Financial Times. No cree en el uso de las máscaras. Y advierte sobre falsas expectativas ante la vacuna.



Ferguson tampoco cree que vayamos a regresar a la “normalidad” en un futuro cercano, por lo menos “no hasta que tengamos la vacuna”. Su gran diferencia con Tegnell es, por supuesto, la política de confinamiento tras la publicación de su estudio que predecía alrededor de medio millón de muertes en el Reino Unido si no se tomaban las medidas drásticas adoptadas en marzo.



En la entrevista con New Statesman, Ferguson defiende las bondades del estudio que dirigió en el Imperial College de Londres, y la necesidad, entonces, del confinamiento general. No cree que este se vaya a repetir, pero sí espera la continuidad de ciertas restricciones para “prevenir” mayores crisis en los meses venideros. La pandemia, dice, está “cambiando la sociedad en formas inimaginables”. Es un evento “único”, el “choque de la centuria en el orden mundial”, que ha expuesto nuestras “vulnerabilidades” mientras intensifica las “rivalidades geopolíticas”.



Es tal vez imposible hacer, por ahora, un juicio sobre el resultado de ambas políticas, que tampoco pueden reducirse a la simple dicotomía entre libertades y confinamientos. Hay otras dimensiones que considerar, como inversiones en salud pública, equipos hospitalarios apropiados, desigualdades sociales, estrategias de rastreo del virus, comportamiento ciudadano...



Frente a los rebrotes anticipados de la pandemia, el experimento sueco, donde los casos de contagio hoy son menores que en otros países europeos, está llamando creciente atención. Pero, como advierte Wolfgang Munchau, “es muy temprano para conclusiones” (Financial Times, 13/9/2020): “las políticas en tiempos de covid-19 obedecen a decisiones tomadas bajo extrema incertidumbre”.



Eduardo Posada Carbó