¿Bienvenidos al futuro?

El País de España invitó a 75 “expertos y pensadores” a reflexionar sobre el mundo que nos espera tras la pandemia.

Sociólogos y artistas, terapeutas y políticos, periodistas y filósofos, conocedores de fútbol, economía, epidemias y hasta de la moda participaron en este ejercicio, compilado en una serie de artículos, ‘El futuro después del coronavirus’.



Sus autores provienen más que todo de Europa y las Américas, con muy pocas excepciones.



Al terminar una rápida lectura me cayó cierto desaliento agónico. ¿Y cómo no, en estas circunstancias?



“Nada va a cambiar –predice un psicólogo–, solo va a aumentar el sufrimiento de un mayor número de personas”. Uno de sus colegas advierte sobre los problemas de salud mental que nos dejarán meses de confinamiento. “Tenemos que prepararnos para un largo invierno económico” es la advertencia de un catedrático; “seremos más pobres... vamos a cargar con deudas heredadas”, dice otro.



Al parecer, no hay salidas. “Habrá más epidemias, y serán más peligrosas”, observa un epidemiólogo. “Donde no llegue la covid-19, llegarán las mafias”, señala un escritor. Moisés Naím alerta sobre otras amenazas más devastadoras que el virus: calentamiento global, desigualdad económica, la pugna potencialmente devastadora entre China y Estados Unidos. Michael Ignatieff añade los posibles efectos destructores de las reafirmaciones nacionalistas que acompañan esta crisis.



Sectores de la sociedad se quedarían sin futuro alguno: “El turismo masivo va a parar”. Habríamos perdido el “hábito de ir a cine”. Sin público presencial, los mundos del fútbol y del espectáculo enfrentan momentos durísimos.



Para Alan Rusbridger, exeditor de The Guardian, el coronavirus “ha acercado el día en el que los rotativos de los diarios quedarán en silencio... Nos espera un camino doloroso”.



Releídos en su conjunto, los textos de El País contienen un mensaje más alentador. Pueden entenderse como una invitación a reimaginar nuestras vidas.



Richard Sennett, por ejemplo, sugiere a los urbanistas “repensar la arquitectura de la densidad” y conceptualizar “ciudades de 15 minutos”, donde la gente pueda cumplir con sus tareas cotidianas sin mayores desplazamientos, a pie o en bicicleta. “Exigirá –nos dice– una revolución económica”. Más aún, nuevas formas de concebir las sociedades que hemos construido.

Moisés Naím alerta sobre otras amenazas más devastadoras que el virus: calentamiento global, desigualdad económica, la pugna potencialmente devastadora entre China y Estados Unidos FACEBOOK

TWITTER

Algunos cambios ya han ocurrido, y tendremos que seguir adaptándonos al futuro que llegó. El advenimiento de la ‘telemedicina’ es uno de ellos. Trabajar desde casa, otro. Claro que no se acabarán las visitas a consultorios ni el trabajo en fábricas y oficinas. Y en estos casos, ni lo uno ni lo otro están augurando un mejor porvenir.



Podemos expresarlo en otros términos. Más allá del ánimo que nos infundan o no tales reflexiones, estamos ante un reto de dimensiones inéditas en nuestra entera existencia. Una filósofa holandesa nos invita a “convertir nuestro aislamiento en una soledad participadora”, donde podamos compartir miedos, amenazas, “pero también esperanzas”. Y a ser capaces de “volver e empezar... y actuar de manera más responsable y solidaria”.



Para salir adelante, sin embargo, importa contar con una narrativa que permita derrotar el desaliento.



“El arte experimentará una completa recuperación”, dice Sarah Thornton, una socióloga canadiense, mientras que el escritor chileno Rafael Gamucio predice “risas a raudales”: “Una vez terminada la emergencia, algunos herederos del humor enloquecido... dominarán la escena”. Los dejo con una anécdota que trae a cuento el editor Malcolm Otero Barral: “¿Qué hacer tras la ley seca?”. Pues “tomarse una copa. Pero con amigos y, si se puede, rodeado de gente”.