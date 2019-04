Aquel 15 de febrero de 1819 amaneció en Angostura “con salvas”. A orillas del Orinoco, sus 600 habitantes recibían a los delegados del Congreso convocado para darle forma a la república. Desde su hamaca, “con una mano en el cuello de su uniforme y la otra en su barbilla”, Simón Bolívar “dictaba a su secretario el discurso más importante de su vida” (Masur, Simón Bolívar, I, p. 344).

El Discurso de Angostura es el más extenso entre los documentos básicos del Libertador. Su impacto fue así mismo mayor. Según David Bushnell, lo más notable de aquel Congreso no fue ninguna de las leyes allí aprobadas, sino el discurso pronunciado por Bolívar en su sesión inaugural.



Doscientos años después, el Discurso de Angostura sigue siendo un texto de referencia obligatoria para el conocimiento de nuestra trayectoria constitucional.

No hay que estar de acuerdo con todo su contenido para reconocerle al Discurso de Angostura su valor histórico. Bolívar restableció allí la vida constitucional de Venezuela.

Ante todo, merece destacarse el carácter experimental en las circunstancias extraordinarias del continente. Bolívar lo destacaba frente al legado del pasado colonial. “Estábamos –dijo– ausentes del universo en cuanto era relativo a la ciencia del Gobierno”.



El constitucionalismo era todavía algo novedoso, incluso en el mundo occidental. En Europa, salvo excepciones, reinaba el absolutismo. ‘Democracia’ era una mala palabra, asociada con desastres gubernativos en la antigüedad y desmanes de la Revolución francesa. Aunque la campaña libertadora había acumulado importantes victorias, la independencia estaba lejos de ser un hecho cumplido e irreversible.



Es ante tal contexto como debe apreciarse lo ocurrido en Angostura. En un rincón del trópico se congregaban diputados que, en teoría, respondían al principio electoral.

Bolívar rindió cuentas de sus actuaciones. Y su discurso es revelador de los esfuerzos por imaginar un orden constitucional distinto de supuestos ‘modelos’. En realidad, no había entonces modelos comprobados, como lo ha mostrado José A. Aguilar (En pos de la quimera, 2000).



Bolívar rechazó la federación, adoptada inicialmente por la república, por considerarla imposible de aplicar a las condiciones de la época. Con igual vehemencia rechazó el Ejecutivo plural que prevaleció en las primeras constituciones, y sugirió reemplazar aquellos triunviratos por una presidencia efectiva.



El lenguaje de la democracia permeó casi todo su discurso, de interés para los estudios recientes de historia conceptual. Criticó repetidamente la “democracia absoluta”, pero aceptaba la democracia como parte de la noción del “gobierno mixto” que favoreció con su desatinada propuesta del Senado hereditario. Se ubicaba así al lado de los moderados.



No se limitó a discurrir sobre formas de gobierno. Sus reflexiones sobre la sociedad, en particular sobre su carácter heterogéneo, son particularmente notables. Más notable aún fue su enérgica condena de la esclavitud, “atroz e impía”, y su imploración a los congresistas para que decretaran su “libertad absoluta”.



Firme en algunos aspectos, vacilante en otros. No fue clara su fe en las instituciones. Por una parte, señaló las amenazas de la continuidad de los individuos en el poder: “El término de los gobiernos democráticos”; el “origen de la usurpación y la tiranía”. Por otra, proclamaba que “los hombres, no los principios, (...) forman los gobiernos (...), ¡hombres virtuosos constituyen las repúblicas!”.



No hay que estar de acuerdo con todo su contenido para reconocerle al Discurso de Angostura su valor histórico. Bolívar restableció allí la vida constitucional de Venezuela. Abrió las puertas a la Gran Colombia. Y “sus atónitos contemporáneos –observó Masur– se dieron cuenta por primera vez de la existencia de la nación”.