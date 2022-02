¿Apocalipsis democrático?

Es otra de esas advertencias de tono apocalíptico. Esta vez proviene de Alexandria Ocasio-Cortez, la joven congresista estadounidense. “Hay un gran riesgo”, le dijo Ocasio-Cortez a David Remnick, el editor del The New Yorker, de que dentro de diez años no habrá democracia en su país. Tal vez el gobierno entonces “pose” como demócrata, pero la realidad sería otra.



No es la primera vez que en la última década (por lo menos), influyentes figuras encienden tales alarmas –en el mundo académico, en la política, en la prensa–. Los ejemplos abundan. Baste citar el best-seller How democracies die?, de los profesores Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, o los repetidos ensayos en la revista The Atlantic con sus anuncios de autocracia y guerra civil en Estados Unidos.



Nunca han faltado tales profecías más allá de las fronteras norteamericanas.

Ernesto Laclau, destacado teórico del populismo, sugirió que la democracia liberal era apenas un episodio contingente en nuestra historia. Durante el siglo XX, David Runciman advierte, las democracias han convivido con la amenaza permanente de su fracaso. En 1989, cuando Francis Fukuyama proclamó el “fin de la historia”, la democracia vivió su momento de gloria.



Duró bien poco.



La última ola de predicciones apocalípticas se vio alimentada por varias fuentes: el gobierno de Trump, el ascenso del populismo en muchos países europeos, los regímenes de Putin en Rusia y Xi Jinping en China.

El clima fatalista se amainó con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Pero solo por un rato, como lo muestran las recientes declaraciones de Ocasio-Cortez. ¿En qué se fundan sus predicciones? ¿Sirven los Estados Unidos de termómetro para diagnosticar la situación global de la democracia? ¿Es el fatalismo un recurso efectivo para animar reformas?



Por sus declaraciones a The New Yorker, las preocupaciones de Ocasio-Cortez se basan en preocupaciones elementales sobre el procedimiento electoral y las amenazas que se ciernen sobre el sistema por las manipulaciones de sectores del Partido Republicano. Pero sus quejas se dirigen también a sus copartidarios demócratas, indiferentes al parecer ante la urgencia de defender los derechos electorales.



De violarse tales derechos, le pregunta a Ocasio-Cortez el editor de The New Yorker, ¿nos pareceríamos a otros países?



“Yo creo que nos pareceríamos a nosotros mismos” fue su respuesta. A la que añadió algunos ejemplos de la historia norteamericana, sobre todo su historia de exclusiones raciales que no forman parte del relato complaciente y mítico de la democracia estadounidense, desde el mismo texto clásico de Alexis de Tocqueville.



Ocasio-Cortez advierte sobre propuestas en Texas y nuevas normas en la Florida, dirigidas a sacar del sufragio a significativos sectores de la población, que asimila a las famosas leyes Jim Crow, que excluyeron por décadas a los afroamericanos de las urnas.



Interesa registrar la centralidad que Ocasio-Cortez les otorga a las normas de procedimiento electoral en relación con el futuro de la democracia –aspectos que muchos consideran secundarios cuando se reflexiona sobre el tema–. Importa, además, registrar su autocrítica estadounidense, que sugiere distancias frente a supuestos “modelos” que han guiado las discusiones en el pasado.



Aunque las palabras de Ocasio-Cortez incluyen mensajes de “esperanza”, es necesario cuestionar el tono apocalíptico de sus predicciones hipotéticas. Hace tiempo Albert Hirschman sugirió la necesidad de identificar una retórica ajustada a los fines de reforma. El fatalismo a veces solo invita a la inacción. Las lecciones de Hirschman siguen aún a la espera de ser aprendidas.

EDUARDO POSADA CARBÓ

(Lea todas las columnas de Eduardo Posada Carbó en EL TIEMPO, aquí)