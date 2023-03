Ante los retos tecnológicos

Hablar del impacto de la revolución tecnológica en la crisis de la democracia se ha vuelto lugar común. Pero no existe claridad sobre la materia. Los estudios acerca del tema en sus campos más novedosos apenas despegan. Y los resultados no son unívocos.



El panorama en Latinoamérica ofrece quizás diferentes dimensiones que en otras regiones más desarrolladas del mundo, como en Estados Unidos y Europa, mas algunos de los retos parecen ser universales. Un dato es cierto: la expansión del uso del internet es generalizada. Ya en 2019, la “penetración del internet” en Argentina era del 93 por ciento. Otros países latinoamericanos, sobre todo en Centroamérica, iban entonces algo a la zaga, pero el ritmo de crecimiento ha sido imparable.

¿Es la nueva tecnología causante de la polarización que mantiene hoy a las democracias en vilo sobre su destino? ¿O servirá para mejorar sus instituciones y gobiernos? ¿Producen las redes sociales ciudadanos más activos, conocedores de sus derechos y supervisores del bienestar público? ¿O ciudadanos más cínicos y apáticos? Y los nuevos medios, ¿permiten mayores grados de manipulación por parte de quienes tienen poder, o, por el contrario, ofrecen oportunidades para profundizar la vida democrática?

Estas y otras preguntas tendrían que estar en cualquier agenda investigativa sobre la suerte de las democracias y, por supuesto, en las agendas políticas de los partidos y movimientos demócratas.

No es difícil identificar en la historia cómo la trayectoria de las democracias y sus vaivenes ha corrido, si no en paralelo, muy relacionada con la de los medios de comunicación.

Muchos vinculan la expansión de la prensa escrita al surgimiento de los partidos de masas en el siglo XIX. Similarmente, el auge del llamado “populismo clásico” en la primera mitad del siglo XX se asocia con la radio. La popularización de la televisión fue de la mano de nuevos horizontes en el debate público –banalizado, para algunos; más participativo, para otros–.

Sígase tan solo la evolución de las formas de comunicación entre parlamentos y congresos y las poblaciones donde las democracias se desarrollaban. Abrir sus sesiones al público fue señal democratizante. Pero las mismas limitaciones geográficas hacían de aquellas “barras” en las galerías parlamentarias públicos selectos, restringidos a quienes vivían en las ciudades capitales.

Con el crecimiento de la prensa escrita, lo que se discutía en los senos de los congresos comenzó a llegar a mayores auditorios, hasta en distantes rincones nacionales. Hubo mayores resistencias a transmitir las sesiones parlamentarias en radio o en televisión, pero los argumentos para mantener las barreras de comunicación en las instituciones paradigmáticas de la representación democrática eran insostenibles.

Hoy abundan las imágenes de parlamentarios enviando mensajes en Twitter desde sus curules. Para las instituciones representativas tradicionales, sin embargo, las nuevas tecnologías representarían retos de naturaleza sin precedentes, hasta amenazar la misma lógica de su existencia. ¿O no?

Ya se sugirió: no hay respuesta definitiva.

Leo en la introducción de un libro reciente que invita a la lectura: “La evidencia disponible no indica una transformación fundamental a través de la tecnología digital”. No se niega allí la ocurrencia de cambios, pero estos sucederían dentro de “marcos institucionales establecidos” (Retooling Politics. How Digital Media are Shaping Democracy).

Es quizás muy pronto para juzgar sobre el impacto de estas nuevas herramientas que pueden servir para reinventar las democracias, o para darles sepultura.

EDUARDO POSADA CARBÓ

