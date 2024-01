¿Año de la democracia?

El tono parecería haberlo dado el anuario que cada diciembre publica The Economist, The World Ahead. El 2024 será un año electoral en buena parte del mundo: “Casi dos billones de personas en más de 70 países irán a las urnas” (algunos ya lo hicieron en estos días).



La portada del primer número del 2024 en New Statesman estuvo dedicada al mismo tema: este sería el año con elecciones de “mayores consecuencias en nuestra historia”. Similares motivos estarían detrás del Financial Times al lanzar un debate sobre el destino de la democracia en 2024, inaugurado con cuatro breves películas de artistas famosos.

Que todas estas sean publicaciones inglesas no debe sorprender: este será un año electoral en Gran Bretaña. Pero los ojos del mundo occidental están puestos en Estados Unidos, sobre todo en Donald Trump, quien, tras las primarias en Iowa, se perfila como el candidato republicano, desatando todos los temores sobre el futuro democrático del país que muchos identifican con la cuna misma de la democracia liberal y representativa.

Sin embargo, el volumen más grueso de la población global afectada por este año electoral está más allá de las fronteras europeas o norteamericanas: en Asia y África, aunque México elegirá nuevo presidente en junio.

Claro que elecciones y democracia no son sinónimos. Eso lo reconocen dichas publicaciones. Muchas de estas elecciones se llevarán a cabo (o han tenido ya lugar) en países de escasas o ningunas credenciales democráticas, como Bangladés y Rusia. En Ruanda, observa uno de los editoriales de The Economist en su anuario, la pregunta es qué tan cerca del 100 por ciento llegan los votos en favor de quienes están ya en el poder.

El asunto es más complejo en países como India, y en aquellos regímenes calificados como “híbridos”, donde elementos de la democracia coexisten con abiertas dimensiones autoritarias.

Unas y otras publicaciones señalan al 2024 como un año “peligroso” para la democracia. Y el volumen de elecciones se presenta como la gran prueba para el futuro democrático. Pero no puede ser año de prueba en aquellos países donde las elecciones son apenas una farsa que, por misteriosas razones, sirve pare reforzar la legitimidad de los que allí mandan.

Si hay una elección que está poniendo a prueba la democracia es la de Estados Unidos.

‘Si Trump Triunfa’: es el título de la portada de la revista The Atlantic, que cubre los 24 artículos publicados sobre el panorama que enfrentarían la sociedad estadounidense y el mundo tras una eventual reelección de Trump (ejercicio editorial que merece comentario aparte). Los temores sobre el futuro democrático de Estados Unidos no son novedosos. Ciertamente no lo son después de la toma del Capitolio por los seguidores de Trump, el 6 de enero de 2021.

Que el número extraordinario de elecciones en 2024 haya servido para reanimar la discusión sobre el futuro de la democracia es un hecho que debe registrarse con atención, por la urgencia del debate sobre un tema de tanto significado. Esfuerzos recientes, como la cumbre democrática convocada por el presidente Biden, no parecen haber atrapado la imaginación de la opinión pública.

En esta ocasión, el Financial Times ha acudido al mundo artístico y literario: Margaret Atwood, Aditi Mittal, Elif Shafak y Lola Shoneyin han inaugurado una serie de videos cortos, con diferentes perspectivas sobre la “democracia, su relevancia, fragilidad y valor” (https://www.ft.com/content/19e1aea2-27c0-47e6-a278-5ae2ead6d5ea). Novelistas, poetas, bailarines, músicos, comediantes, productores de cine de distintas partes del mundo suman allí talentos para advertir lo mucho que está en juego.

EDUARDO POSADA CARBÓ

(Lea todas las columnas de Eduardo Posada Carbó en EL TIEMPO, aquí)