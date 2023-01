Anhelo de sorpresas

Las perspectivas mundiales del año nuevo no parecen muy alentadoras. No lo son, por lo menos, en los panoramas ofrecidos por dos publicaciones inglesas de alcance internacional: The Financial Times y The Economist. Sin mayores señales para el optimismo, la primera guarda la esperanza en la aparición de un “pájaro azul”, expresión identificada con la sorpresa: “Un evento raro e impredecible que nos traiga alegría” (7/1/2023).



(También le puede interesar: Albert Camus y la libertad de prensa)

No hubo “pájaros azules” en los últimos años. Si tuvimos eventos sorprendentes, solo sirvieron para alimentar temores: primero fue la pandemia; después, la guerra de Putin en Ucrania, que pronto cumplirá doce meses. Todavía estamos sufriendo sus consecuencias.

Fueron eventos de enorme envergadura. De la pandemia nos recuperamos en menos tiempo del originalmente previsto, gracias a los adelantos científicos que permitieron una campaña global de vacunación, aunque los desarrollos recientes en China alimentan nuevas preocupaciones. Pero la invasión rusa de Ucrania sería la causa de los problemas que seguirán ocupando el año por venir.

“Tres choques que sacudieron al mundo” es el titular del editorial central de The World Ahead 2023, publicación anual de The Economist que procuro leer cada enero. El primero sería “geopolítico” (un mundo que se mueve sin el liderazgo del llamado “Occidente”); el segundo sería la “pérdida de la estabilidad macroeconómica”, y el tercero, la guerra en Ucrania.

Eventos singulares, como la invasión rusa en Ucrania, son por supuesto choques extraordinarios que mueven la historia. Mas están enmarcados en horizontes mucho más amplios. FACEBOOK

TWITTER

Este último, en verdad, sería el choque provocador de los otros dos. Fue la invasión rusa la que desató la crisis de productos básicos, sobre todo en el sector energético y en el mercado de alimentos, cuya crisis se ha visto reflejada en hambrunas. La reacción mundial ante la invasión rusa sería señal de la decadencia de liderazgo de Occidente: “La mayoría de la gente en el planeta vive en países que no apoyan las sanciones de Occidente en Rusia”.

El panorama sombrío de la publicación de The Economist se introduce con una nueva expresión, “permacrisis”, adoptada por el Diccionario Collins para referirse a “períodos extendidos de inestabilidad e inseguridad”. Nos esperaría, entonces, un mundo en recesión, sometido a recortes en servicios energéticos, problemas inflacionarios y crisis alimentarias, y bajo la constante amenaza de una confrontación nuclear.

En medio de tanto fatalismo, el editorial de The World Ahead 2023 reconoce que algunos países gozarán de prosperidad: aquellos en el Golfo, que se beneficiarán de los “altos precios energéticos”, y la India, cuya población excederá este año a la de China.

Como todos los años, The World Ahead 2023 ofrece abundante material de lectura, organizada por regiones y temas –incluyendo artículos relacionados con lo que podemos esperar en los desarrollos de la cultura y la tecnología–. E incorpora una sección sobre el “mundo en cifras”, que sirve de útil referencia informativa para los analistas.

Sin embargo, un problema con este tipo de ejercicios, enfocados a predecir el año que se nos viene, es su estrecha visión, de corto plazo. Eventos singulares, como la invasión rusa en Ucrania, son por supuesto choques extraordinarios que mueven la historia. Mas están enmarcados en horizontes mucho más amplios. La decadencia en el liderazgo de Occidente, relacionada con la llamada crisis del orden internacional, no es de ayer. Si estamos en “permacrisis”, ella se inició hace muchos años.

Importa también tener en cuenta el origen de tales perspectivas. Cómo se ve el nuevo año desde Occidente es quizás distinto si se lo mira desde el resto del mundo. Y claro que puede ser una visión aún más fatalista, con similares esperanzas en sorpresas que nos alegren la vida.

EDUARDO POSADA CARBÓ

(Lea todas las columnas de Eduardo Posada Carbó en EL TIEMPO, aquí)