Amartya Sen y la democracia

Es uno de los “retos más profundos de nuestro tiempo”: encontrar “apoyo global para la lucha por la democracia en el mundo”. Son las palabras de Amartya Sen, premio Nobel de economía en 1988, publicadas en un breve ensayo al que regreso con frecuencia: Democracy and Its Global Roots (The New Republic, 6/10/2003).



Casi dos décadas después, el ensayo de Sen sigue siendo de suma relevancia, sobre todo ante la continua “crisis” de la democracia y las amenazas del despotismo que se extienden en uno y otro continente.

Sen abordó entonces de manera crítica dos argumentos que han solido aducirse en el panorama internacional contra la democracia. El primero: que no es un sistema eficiente para luchar contra la pobreza o la injusticia social –en otras palabras, que existen problemas prioritarios que merecen atención antes que los reclamos de la democracia (por ejemplo, su defensa de las libertades políticas y civiles)–. Segundo: que la democracia es una idea exclusiva del mundo occidental (léanse Europa y Estados Unidos).

Su punto de partida es definir la democracia más allá de sus funciones electorales, desligarla de nociones estrechas que consideran que la democracia comienza y termina con el voto. Es una premisa elemental que exigiría reconocer que el solo hecho de conducir procesos electorales no califica a sistema alguno como democrático, a menos que tales elecciones, además de ser incluyentes, vayan acompañadas de libertades –de prensa, de asociación, de disentir, libertades que están en el centro de la filosofía política de Sen–, y de garantías sobre sus procedimientos.

Sin embargo, ampliar la democracia más allá de las elecciones le permite a Sen ampliar sus horizontes históricos y geográficos.

Sen identifica la democracia con “el ejercicio del razonamiento público”, o el “gobierno basado en la discusión”. Ello significa otorgarle un papel fundamental a la deliberación libre para la toma de decisiones públicas, así como a los valores de la tolerancia, la diversidad y el pluralismo.

Desde tal perspectiva, Sen logra identificar un legado histórico genuinamente “global” de la democracia, que ni se origina ni se agota en las fronteras de Occidente: “India, China, Japón, Corea, Irán, Turquía, el mundo árabe” se encuentran así en el mapa trazado por Sen para desoccidentalizar la historia de la democracia. Recurre a las memorias de Nelson Mandela para mostrar cómo la democracia, en su “más pura forma”, era practicada en las comunidades donde creció el líder sudafricano.

Sen advierte muy bien contra el peligro de “caer en la trampa” de irnos al otro extremo, de idealizar legados democráticos en el mundo “no occidental”. Su propuesta simplemente reivindica importantes tradiciones democráticas por fuera del canon occidental para poder cimentar un espacio genuinamente global para la democracia: esta no debe entenderse como “occidentalización” del mundo; sus valores son universales.

Las ideas de Sen sobre democracia y pobreza son más conocidas. Las hambrunas, por ejemplo, no suelen ocurrir en democracias. Allí donde existe libertad de prensa e información, los gobiernos se ven impelidos a responder con prontitud a los problemas. Algo similar sucede con las crisis de salud pública, como en las irrupciones pandémicas –Sen cita el caso del SARS en 2002, cuando limitaciones de información en China agravaron el desarrollo de la epidemia–.

El ensayo de Sen parecía dirigido a quienes en Occidente se mostraban avergonzados de promocionar la democracia en el mundo. Un problema de complacencia entre intelectuales de Occidente. Pues no es un modelo “occidental”, sino “global” el defendido por Sen.

EDUARDO POSADA CARBÓ

