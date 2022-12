Albert Camus y la libertad de prensa

Albert Camus, premio nobel de literatura en 1957, murió en un accidente automovilístico tres años después. Tenía 46 años de edad. Según Tony Judt, su reputación se encontraba en declive, no obstante el Nobel, en parte por su distanciamiento de antiguos camaradas como Jean-Paul Sartre. Su rechazo de la violencia revolucionaria no podía atraer a la generación de los sesenta.



Fue, sin embargo, un declive pasajero.

El interés por Camus es incesante. La peste, su novela más conocida, fue best seller durante la pandemia. No debe sorprender. Pero su obra intelectual sigue acaparando atención. Así lo muestra la publicación reciente de sus discursos por Penguin, Speaking Out. Lectures and Speeches, 1937-58 (2021).

“No tengo la edad para dictar conferencias”, advirtió Camus a su auditorio al abrir una serie de charlas en Estados Unidos en 1946. Aquella fue una de las más de 30 conferencias dadas (con la excepción de una) después de la Segunda Guerra Mundial.

La selección de Penguin incluye su ‘Homenaje a un periodista exiliado’, las palabras de Camus en el banquete donde se rindiera tributo a Eduardo Santos en 1955, entonces director de EL TIEMPO, exiliado en París por las acciones represivas de la dictadura de Rojas. Publicado por primera vez en Les Cahiers des Droits de l’Homme en 1956, el homenaje a Santos había aparecido en inglés por lo menos en una selección de ensayos de Camus, Resistance, Rebellion and Death, en 1961, reeditada por Vintage en 1995.

No sé si el ‘Homenaje a un periodista exiliado’ haya recibido en castellano la misma atención editorial que en francés o en inglés. Pero su nueva publicación en inglés por Penguin motiva el repaso de un texto, al que me he referido varias veces en estas páginas, por su enorme fuerza y relevancia para el oficio de escribir.

Camus fue un abanderado de las libertades.

“La libertad no es más que la posibilidad de ser mejor”, expresó Camus en aquel banquete en París, mientras señalaba cómo la libertad de prensa era víctima especial cuando se “erosionaba la idea de la libertad”. No la consideraba un “bien absoluto”. Mas veía en la libertad de prensa la condición básica para el progreso y el bienestar social.

“Con libertad de prensa –observó en una frase que debería repetirse una y otra vez–, la gente no tiene certidumbre de avanzar hacia la justicia y la paz. Pero sin ella, con certeza no avanzarán”. Camus proclamaba la “intransigencia” al defender el principio de la libertad de prensa –no era solo la base de los desarrollos culturales, sino también el fundamento de los derechos sociales de los trabajadores–.

Su discurso en homenaje a Eduardo Santos no es un texto aislado. El tema del exilio está presente en otras de las conferencias en la colección de Penguin, como en sus palabras en honor a Salvador de Madariaga (exiliado del franquismo), en 1956, o en el homenaje que le rindiera el Cercle des Amitiés Méditerranéennes en 1958, meses después de haber recibido el Nobel (Santos participó en ambos eventos).

Quizás por sus raíces españolas, por el lado materno, varias de estas conferencias están dedicadas a España, su cultura y sus problemas. Pero también se pronunció sobre la suerte de las libertades en Hungría, tras las represiones de las tropas soviéticas en 1956.

Más allá de los temas de las libertades y el exilio, las conferencias de Camus abordan sus preocupaciones sobre las tareas de escritores y artistas. Y abundan en reflexiones sobre el sentido de la vida y la sociedad, y sus problemas. “El siglo veinte –observó– es un siglo de polémicas e insultos”, mientras invitaba a revalorar el diálogo. Su mensaje sigue vigente.

EDUARDO POSADA CARBÓ

