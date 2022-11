Adversarios en política

En nuestros tiempos, advierte Michael Ignatieff en un lúcido ensayo, la importancia de asegurar que las luchas democráticas no desemboquen en conflictos violentos es “más relevante que nunca” (Journal of Democracy, octubre de 2022). La reflexión de Ignatieff, notable intelectual que fue líder de la oposición canadiense, merece atención en la opinión pública internacional.



Ignatieff examina allí la compleja relación histórica entre violencia y democracia. Tras observar el origen revolucionario de algunas de las pioneras democracias modernas (Estados Unidos y Francia), señala cómo la tarea fundamental de las democracias desde entonces ha sido hacer prevalecer la política por encima de la violencia. Para Ignatieff, el liberalismo constitucional, como el desarrollado por Benjamin Constant, es una doctrina progresista y contrarrevolucionaria, con fines de consolidar institucionalmente la democracia.

Lejos de alimentar ilusiones, Ignatieff reconoce la fragilidad de las democracias y sus complejas relaciones con la violencia. Se cuida de repetir la famosa frase de Clausewitz que se volvió lugar común: que la política era la guerra por otros medios. Por el contrario, nos dice, la democracia es “la única alternativa confiable frente a la guerra”.

Lejos de ofrecer un análisis abstracto, o de interés exclusivamente histórico, su preocupación se encuentra motivada por la inmediatez de nuestros graves problemas contemporáneos. La discusión que aborda ha sido intensa en las aspiraciones democráticas del llamado “mundo subdesarrollado”. Pero las democracias bajo amenaza que Ignatieff tiene en mente se encuentran en los países “desarrollados”, sobre todo Estados Unidos.

La manifestación más seria de tal amenaza tuvo lugar en “la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio” en Washington. ¿Qué tan cerca estuvieron los norteamericanos de un coup? No es un interrogante de novela. Basta leer el relato espeluznante de Susan B. Glasse y Peter Baker sobre las luchas de poder en el Pentágono frente a las aspiraciones de Trump (The New Yorker, 15/8/2022).

Ignatieff no examina en detalle aquellos episodios. Se detiene más bien en la identificación de algunos elementos que explican la sobrevivencia de las democracias, a pesar de sus inherentes debilidades, exacerbadas hoy por el odio generalizado que abunda en las redes sociales y sus resultados polarizantes.

Un principio fundamental es el “consentimiento del perdedor” en las elecciones – abandonado por Trump y, más recientemente, puesto a prueba en las reacciones de Bolsonaro ante su derrota en Brasil–. Ello implica no solo aceptar el juego electoral, sino trazar pautas de conducta a perdedores y ganadores: estos últimos no deben buscar la “aniquilación de sus opositores”.

En democracia, no existen perdedores ni ganadores permanentes. La noción de “adversario” es aquí más apropiada que la de “enemigo”.

Los sistemas democráticos, como observa Ignatieff, están diseñados para “moderar la competencia política”. Pero, más que a los diseños institucionales, Ignatieff da mayor importancia a los ritos que acompañan las elecciones y la política parlamentaria, a “reglas informales” que formarían un “código de civilidad hipócrita”. Son en su conjunto ritos de “autorrestricción” de amplio alcance, que comienzan con la moderación del lenguaje: la democracia exige su propia retórica.

Ignatieff no cree en la efectividad de instituciones particulares: ninguna garantiza “la civilidad, la cortesía y la paz social” que exigen las democracias. Cómo lograr comportamientos sociales que conduzcan a la democracia sigue siendo el gran interrogante de nuestros tiempos.

EDUARDO POSADA CARBÓ

