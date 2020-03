Una sobrina de Kafka

Una amiga resolvió que yo debía conocer a cierta señora que a veces lee mis cosas en este periódico, y organizó con unos amigos un almuerzo para juntarnos en un restaurante de las afueras de Bogotá, cerca de mi casa, donde hacen milagros con los raviolis y los langostinos, y ofrecen cosas en salmuera, salsas exóticas, kumis de leche de búfala y quesos de cabra. Era una mujer mayor. Dulce, de voz tenue. Me dijeron que era una ceramista delicada. Y que era judía. Y me simpatizó en cuanto la vi.

Yo había escrito esos días una nota sobre el principio de identidad. A ese propósito, los invitados al almuerzo nos metimos en los berenjenales del misterio de la conciencia de uno mismo, de esa imagen, o ídolo en sentido estricto, que nos vamos formando de nosotros y que a veces no es más que una falsedad. Hay una memoria más honda que la social: la de los azares genéticos, por ejemplo, dije yo. Y más allá, existe la que nos permite la mancomunidad en la noósfera que nos hace partícipes de los recuerdos de las piedras, testigos impertérritos de la historia, y de las nubes, que para los superficiales son metáforas de lo efímero, de lo incapaz de mantener una forma, pero que también son eternas a su modo pues proyectan una sombra cuyo rastro sutil puede rastrearse hasta el big bang.



Alguien recordó los arquetipos de Jung. Y hubo un silencio lunar en la mesa. Y luego la mujer expresó de una manera concreta lo que habíamos intentado decir por conceptos: ella creía saber quién era hasta los veinte años, cuando la fantasía que se había hecho de sí misma se deshizo al descubrir que era una hija adoptada. Su adorada madre adoptiva, para ser honesta con el amor que le tuvo, le reveló un día la verdadera historia que encarnaba y le había ocultado.



Sus padres biológicos, para rescatarla de la locura nazi, la enviaron a Inglaterra cuando ya estaba destinada al crematorio. Y de Londres, por azares de la vida, paró en Bogotá en el seno de una familia buena que la recibió con amor. Su madre biológica se había perdido en el caos de la guerra. Pero su padre vivía. En Israel. Le dijo la madre sustituta, y generosa como fue arregló un viaje para que pudiera ir a conocerlo. Pero algunas tardanzas, los enredos burocráticos de costumbre en este país de abogados retorcidos, se lo impidieron. Y al llegar a Tel Aviv este acababa de morir un 20 de diciembre de 1968. Fue a conocer a un padre. Y volvió a Bogotá con un vacío nuevo.



Esas historias de los sobrevivientes de la Segunda Guerra, tan abundantes, además conmueven siempre. Y los católicos las relacionamos inevitablemente con el patetismo de los sermones de la iglesia para agravar el horror. De modo que solo se me ocurrió preguntarle por el nombre de su padre. Y ella respondió sin énfasis: Max Brod.

Del estupor pasé a la exaltación. Por esos fetichismos de los que vivimos para los libros caí en un asombro sagrado: yo estaba conversando en Bogotá con la hija del inventor de Franz Kafka, de ese hombre extraordinario que traicionó a su mejor amigo al negarse a destruir sus papeles, como le había recomendado, para no privarnos de una obra esencial en la literatura del siglo XX.



No sé cuántos días pasaron desde ese almuerzo. Sé que a veces me acuerdo de la señora. Y que estoy absurdamente agradecido, el absurdo aquí es pertinente, con la amiga que me presentó a una sobrina espiritual de Franz Kafka. Uno que vivió para escribir pesadillas pánicas en una nación asediada a la vez por las vilezas del nacionalsocialismo y por la utopía atroz de los comunistas. Y que mereció la gloria porque su mejor amigo se obstinó contra su petición en salvar su obra del fuego. Brod se justificó diciendo que uno que revisa sus textos en su lecho de muerte, como hizo Kafka, no podía hablar en serio. O solo llevado por una depresión pasajera.





Eduardo Escobar