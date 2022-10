Un buen hombre llamado Pablus

En una entrevista que le hicieron recientemente en Caracol con ocasión del estreno de su largometraje preguntaron a Pablus Gallinazo por el nadaísmo y la ministra nadaísta que lo ama, y se acordó de mí, aunque hace tanto no nos vemos, para decir que yo soy en el grupo “el pensador”. Hizo un silencio de tres compases, y remató: “pensador de derecha”. Otras veces sufrí la misma incomprensión de algunos otros amigos, del lado de la falta de información o del oportunismo: ser de izquierda es glamuroso y no exige mucho estudio.



Pablus Gallinazo llegó al nadaísmo en un momento cumbre del movimiento, de gran irradiación, aunque estuviera sumido en una crisis de credibilidad. Gonzalo Arango se había puesto del lado de Fidel Castro en el vergonzoso caso Padilla, cuando la dictadura cubana humilló a un poeta sometiéndolo a los métodos degradantes de la autocrítica estalinista. En oposición solitaria con dos o tres futuros premios Nobel y otros lagartos de las industrias del papel, se decidió por la policía contra la poesía. Se necesita valor para cometer ciertos errores.

En el primer concurso nadaísta de novela, por causa del genio de Pablus se desajustaron nuestras relaciones con Marta Traba. Contra el jurado escogido por él mismo, Gonzalo le concedió el premio por su cuenta a Pablus, admirado ante la historia absurda y sombría, que tituló Mi pequeña hermana. Esa es una novela de vanguardia. La de Marta puede ser mejor convencionalmente, pero me niego a darle un premio nadaísta a un parto de trescientas páginas. Me dijo Gonzalo. Y decapitó a los jurados: yo soy el dueño del concurso. Les dijo soberanamente. Había militado en la tercera fuerza de Rojas Pinilla. Podía ser arbitrario. Pero ese es otro cuento sobre la evolución de este país de extrañas metamorfosis. El que cuenta cómo un dictador católico e insulso pudo incubar un movimiento anarquizante en la cabeza del hijo veinteañero de un telegrafista de pueblo, e inspirar más tarde una guerrilla de cocacolos aficionada a dar espectáculos cruentos, dignos de un lugar en la historia de la infamia, uno de cuyos componentes es hoy presidente de Colombia.

Pablus es el único gallinazo que canta. Con la inteligencia de la voz hizo populares algunas canciones clave de la generación de los años sesenta. Baladas con dejos de guabina que todos escuchamos aún a veces masculladas desde una región semiolvidada del inconsciente cuando ataca la nostalgia. Pero sobre todo es un gran escritor. Capaz de ennoblecer las ramplonerías de esta vida con el sentido del humor de la cuchilla y la gracia del conocedor de los veneros de las bellezas de la frase latina.

Una vez en Bucaramanga se lamentaba: la música me jodió. Yo lo que soy es un escritor, pero nadie cree que un cantante pueda escribir también. Lo recordé cuando le dieron el Nobel a Bob Dylan. Gonzalo Arango en la apoteosis del nadaísmo me dijo con el mismo tono. Este es un país miserable. Si el nadaísmo hubiera sido en inglés vos y yo no estaríamos atrasados en el arriendo. Las divisiones demasiado tajantes en el mundo de las ideas se autodestruyen. La derecha es la izquierda del espejo. La izquierda atea quiso superar la religión en el partido. Y paró en iglesia. Una de estas tardes vi por el canal chino la celebración comunista del día de los mártires de la patria. Estaban presentes todos los elementos del arcaísmo religioso, la consagración de las efemérides, el culto de los muertos, flores, estelas, cintas, himnos. A pesar del conocimiento que le permite navegar por el espacio cósmico y husmear en los entresijos del átomo, el ser humano sigue con un pie en la prehistoria, resistiéndose a la conciencia planetaria.

Pero solo quería decir cómo me enorgullece la amistad de Pablus Gallinazo y que se acuerde de mí de vez en cuando, aunque sea para cometer una injusticia conmigo. Me encanta que suponga que pienso. Pero de qué hablamos cuando decimos pensar. Tal vez somos pensados.

EDUARDO ESCOBAR

