Sonambulismo y política

Todos vivimos esa edad feliz, sin ambiciones, implantada en la eternidad del instante, cuando el futuro no existía, y la política, es decir, el presidente, el general y el ministro y su perro, importaban menos que nuestro pito de cacho y la pelota de letras. Muy atareados descubriendo el mundo, nos entregábamos a la noble tarea de entender la lluvia mojándonos y el fuego metiendo las manos. Contemplábamos, indiferentes a la vocinglería de los demagogos, el ir y venir de las hormigas trasegando diamantes robados de las azucareras, como si nada más existiera, y disfrutábamos de nuestras siestas en cualquier sombra porque en todas había un paraíso, bajo los dulces asedios iniciales de la libido, transfigurados en sueños simbólicos de apariencia atrabiliaria, a veces de lo más divertidos y a veces angustiosos. Los mismos que quisimos interpretar según la hermenéutica del doctor Stekel, al crecer, más tarde. Entonces, por liberarnos de la influencia de los sacristanes sucumbimos a las ilusiones de la teología de la liberación, que pretendió reducir la metafísica a un área de la ciencia política y casar a Jesús con Carlos Marx en una boda espinosa. El embeleso ideológico habría de producir las melancólicas misas de charangos y siringas que aún suenan a veces. Y causó la muerte de un montón de curitas despistados. Eran tiempos al revés: los diablos hacían hostias. Y los clérigos armados emboscaban soldados adolescentes en los rastrojos.



La pérdida de la inocencia no coincide, como se cree, con el vislumbre del arcano de la procreación, con la primera sospecha de que a los niños no los trae la cigüeña, que son el subproducto de las debilidades amorosas de dos individuos de sexos opuestos que deciden hacer el monstruo de dos cabezas, dicho al modo brutal del bardo inglés. La degradación, la caída que llaman, empieza cuando nos atrapan los fantasmas de la política, los morbos del poder, el interés por el virulento hervidero de las crisis sociales. Que unos atribuyen a las tormentas solares o las fases de la luna, y otros a los ciclos económicos y la circulación de las ideas.

En el libro escolar de historia los aguafuertes de los héroes nos hacían carantoñas con sus bigotes de alacrán que a veces disimulaban cicatrices mal habidas en lances de burdel y no en los campos de batalla, porque todo se sabe. Y un día inesperado dejamos de ser inmunes a la iconografía de pesadilla y nos alejamos de las cosas verdaderamente valiosas de la vida hacia las ficciones de la historia social. Y los aguafuertes proyectan sobre el paisaje interior sus celos y sus odios. Y sus apologistas nos imponen las pendejadas que dijeron en un burdo cadalso, envueltas en retóricas de regalo para hacerlas atractivas. Que suene el redoblante. Un poeta alemán del ala taoísta del marxismo exclamó el siglo pasado: ay del país que necesita héroes.



Solo al envejecer, es el tributo, entendemos que los políticos se arrogan un valor inmerecido. Y que gritan desde escenarios embanderados porque en secreto reconocen su inanidad ante el tribunal de su corazón, que el mundo no lo enriquecen sus peroratas sino la ciencia, las ingenierías, los empresarios, y los grandes artistas imprescindibles. Un día, si hay lógica, Napoleón será descrito como un soldadito corso que vivió en tiempos de Beethoven. Ninguna batalla supera la importancia de sus cuartetos de sordo en la conciencia del mundo. Sin Beethoven, Napoleón es injustificable. Y vivir sería más soso sin los girasoles de Van Gogh, más esenciales que los cultivados por los esclavos bajo el espantoso despotismo de Moctezuma, antes de pasar a manteles como plato principal. La crónica humana narra un impúdico aquelarre desde el Olimpo clásico, los caciques empenachados del arcaico americano y los reyezuelos cristianos que los sometieron. Un místico armenio dijo que moriríamos de pánico si nos percatáramos de que los pilotos de la nave del mundo, estadistas y cancilleres, están profundamente dormidos sobre los timones. Ciegos haciendo de lazarillos.

EDUARDO ESCOBAR

