Reformas agrarias

Una vez hace años me invitaron a leer mis poemas abstrusos en la Casa Valencia de Popayán. La dirigía Álvaro Pío, el hermano de Guillermo León, un presidente conservador legendario por su fama de despistado, el mismo que una vez vivó a España en un brindis al general de Gaulle. Cazador de patos, dejó fama de bruto, pero también de bueno, sobre todo para empinar el codo, y el acusado prognatismo de su cara de estribo facilitaba el trabajo de los caricaturistas.



Yo tenía veinte años. La atención de Álvaro Pío me enorgullecía. Que gastara su tiempo, un hombre maduro ya, con un muchacho como yo, que recitaba por cien pesos poemas turbios. Él los apreciaba, aunque había tenido por padre al más parnasiano de los poetas, cantor de los camellos de Nubia y los flautistas de Bizancio.

Nunca en mis idas a Popayán olvidé visitar a Álvaro Pío. Recuerdo que ponía, invariablemente, un disco de Smetana, mientras tomábamos un trago. Narraba historias llenas de interés para mí, asomándome apenas a la vida y que me sentía todo un revolucionario porque me dejaba la barba y andaba sin blanca por costumbre. Un día me contó cómo había heredado unos páramos de su padre, amo de indios, conspicuo representante de una casta feudal enquistada en la estructura de una nación en plan de integrarse a la modernidad. Él decidió repartirlos entre los antiguos colonos de su progenitor, entre sus siervos, será mejor decir, entre las tribus supérstites en esos tierreros donde él les permitía vivir por unos pocos derechos, incluido el de trabajar sin mayores beneficios, y el de reproducirse y emborracharse. La familia se escandalizó con la decisión. Pero respetaron su leninismo sentimental, lo dejaron hacer sin encerrarlo por loco y se le encargó el cuidado del museo patrimonial.

Álvaro experimentó una gran satisfacción cuando devolvió esa tierra usurpada por sus antepasados ultramarinos para usufructo de su padre, un poeta reaccionario, inteligente y culto, aspirante a la presidencia, y empeñado en establecer en Colombia la pena de muerte. O en refrendarla, porque aquí es un hábito solapado.

Álvaro era un gran conversador y se extraviaba en disquisiciones deliciosas y tristes. Me contó también que entre los pormenores de su experiencia contaba la decepción de descubrir que la reforma agraria no es repartir tierras. Al volver adonde los antiguos terrazgueros de su padre agraciados por su generosidad, los más espabilados habían despojado de las suyas a los más lerdos, y todos estaban igual de pobres y emparamados.

Hoy la importancia de la tierra desaparece poco a poco en la producción de alimentos. La agricultura y la ganadería científicas, de invernadero, de establos computarizados, se imponen. Shimon Peres dijo: lo primero que le compraron los rusos a Israel fueron vacas, aunque Rusia tenía mil veces más tierra.

Sobre nosotros, mientras hablábamos Álvaro Pío y yo, paseaba por el zarzo del museo el fantasma desvelado de su padre, siempre, desde las seis de la tarde, hasta las ocho, cuando se iba a meditar en estrofas impecables en la doctrina social de León XIII y el mísero can hermano de los parias. Hacía chirriar los entablados, se golpeaba las botas de marqués con la fusta que le había servido para disciplinar al levantisco Quintín Lame, un líder indígena que el Partido Comunista quiso cooptar antes de encargar a ‘Tirofijo’, más manejable, del trabajo sucio, y que dejó unos textos donde mezcla las ideas del marxismo con la Santísima Trinidad, con una ingenuidad comparable con la de Álvaro Pío. La reforma agraria exige conocimiento. No es un acto de caridad. La justicia moderna es una ciencia, una organización empresarial con un diseño, no una retórica. Un asunto de ingenierías, más que una artesanía ideológica de los políticos de sombrero de caña flecha. No es un ademán de magnanimidad inspirado en El Moldava, el poema sinfónico de Smetana, el compositor del romanticismo nacionalista que Álvaro escuchaba con devoción estaliniana, esos tiempos cuando muchas personas buenas se llenaron de ilusiones letales, y los comunistas criollos abrían el paraguas si lloviznaba en Moscú.

EDUARDO ESCOBAR

