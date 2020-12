Por el corredor de Von Hildebrand

La tribu humana tiene dos opciones: permanecer, seguir creciendo hacia lo desconocido, o extinguirse. Las dos son buenas. Educado en el catolicismo, no tengo más remedio que inclinarme por lo primero. Algo me dice que tenemos un destino glorioso por cumplir, aunque, recién sacados de la espantosa inocencia de la bestia, apenas podemos intuir los encuentros que nos aguardan, ni qué cuento contamos. A lo mejor estamos para conquistar las estrellas y llenarlas de músicos, santos y bandidos. Siguiendo la trama de la red que tejemos desde Harappa, pareciera que la humanidad no puede vivir sin un marco de referencias, por absurdas que sean, mientras escapa de la horrible naturaleza que detesta, apoyándose en el artificio tecnológico, los hallazgos inherentes al hierro, la rueda, la rueca y la aguja.



Hay animales que visten de prestado como el cangrejo ermitaño. El hombre hace su propia ropa. Y la borda con flores y aves de mentiras de adorno y diseños de geómetra. La fascinación humana por la aritmética transfiguró incluso el deseo del coito en hechizo con el ritual de la boda, el nido de hojas de la caverna en palacio, y en copia del cielo a veces en el templo. Y la inclinación al chismorreo está en el origen de la elaboración literaria. Habitamos un universo simbólico arraigado en el instinto, suspendidos sobre las simas del inconsciente. Mientras nos hacemos con un orden de siervos mecánicos que poco a poco nos liberan del trabajo que se mide por horas, para proporcionarnos el vacío del ocio que nos conecta con la nada y la eternidad. Ese será el problema de mañana. Qué hacer con el tiempo en esas otras ciudades automatizadas, ambientadas con fuentes de neutrinos y bosques cuánticos, cuando la inteligencia artificial nos exima de la pesadumbre de pensar y superemos la esclavitud del vientre con alimentos diseñados en los laboratorios, más livianos que los burdos tubérculos y la carne de algún contemporáneo. El eufemismo del papel higiénico disfraza una miseria. Que hace imposible la envidia. Porque nadie es digno de envidia por rico, feliz y bello que sea, mientras no le alcance para comprar la exención del impuesto de la pequeña humillación del sanitario.



Uno tiene derecho a imaginar un porvenir de esterilidad interior por hartazgo, de aburrimiento letal y crímenes gratuitos ante la falta de emociones. O donde el ideal arcaico del asceta haga posible el testigo desinteresado, el espectador indiferente de la maraña de Maya, inactivo en un sentir del mundo semejante al que se experimenta con el ácido lisérgico, de desprendimiento y entrega. Entonces uno sabe que la fecha de nacimiento es una convención para mantener una ingenua fantasía, porque tenemos los años del día del big bang cuando despertaron los primeros fotones y esas pálidas estrellas ahora ya exhaustas cuya luz a veces nos llega de allá donde la razón solo puede establecer una escala por la ficción del embrujo matemático. Por cifra.



La película de Alessandro Angulo El sendero de la anaconda deja claro que si somos capaces de imaginar el porvenir validos de proyecciones estadísticas, en cambio no podemos acceder a la mente de esos pueblos de pintores que corrieron Suramérica escapando del hielo y de sus propios terrores plagados de voces y visiones. Canibalizándose y adorando dioses de paja. En mi experiencia de la ayahuasca me acerqué al cosmos como a un lego enorme, incluida la forma guacamaya, proyectado en un espacio de silbos suavísimos. El futuro es imprevisible pero imaginable. Mientras el pasado de los pueblos que pintaron el poema colectivo de Chiribiquete, salvados de quién sabe qué diluvios, nos deja en mística perplejidad. De dónde vinieron. A dónde iban. Martín von Hildebrand propone reservar un corredor ecuatorial por donde puedan circular la anaconda y el jaguar, enemigos jurados. Si conservamos a Homero y las barrabasadas de don Quijote también podríamos mantener una franja del hosco jardín del principio, de ese paraíso donde la manzana de la tentación se llamó pupuña y Humboldt encontró a los otomacos que comían tierra.



Eduardo Escobar