Navidad del aguafiestas

Otra vez es Navidad. La Navidad es ineludible como la muerte y los impuestos. Recuerdo que los niños de mi tiempo la aguardábamos con alegría pues nos llenaba de privilegios. Liberados de las obligaciones escolares se podía dormir hasta que a uno le diera la gana, y no había que bañarse todos los días ni estar en la casa antes del anochecer. Las golosinas rebosaban las pailas, los fritos perfumaban los poyos y los niños estábamos autorizados para comer cuanto quisiéramos, hasta empacharnos, aunque luego embromáramos con los ayes de los cólicos y los cómicos calvarios de las diarreas. En los pesebres surrealistas unos tiernos leones comían yerba con unas inocentes ovejas. Y era ocasión de regalos: un triciclo con un timbre afónico en el manubrio, una pelota amarilla.

(También le puede interesar: La locura metódica)



Más tarde aprendí a mirar las navidades de otro modo. Por mis motivos. Hoy me siguen recordando el encono de los años amargos de la adolescencia de un muchacho que llevaba mi nombre, huido de su casa, a imitación de Rimbaud. Sus soledades, sus hambres bogotanas en el tosco heroísmo del poeta maldito, me lastiman hasta el fondo del alma. Aunque las calles estaban atiborradas de ciudadanos corriendo en manadas sonámbulas, hipnotizados por los espejismos de las vitrinas de los almacenes, ese muchacho vivía un aislamiento insondable, los bolsillos anémicos y los zapatos rotos, mientras los demás se atragantaban y tenían a quién abrazar. Pero lo peor era cuando como por milagro la ciudad se desocupaba y quedaba convertida en un gran basurero de cosas con los colores perdidos, cintajos raídos, gorros de cartón pisoteados, botellas, vómitos, y la pesadilla de los ecos de los discos gastados en los bailes. Uno cantaba insufriblemente repetitivo: “faltan cinco pa las doce, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa a besar a mi mamá”. Espantoso. Todavía suena. Pero ya no me enerva.

Después, al aburguesarme y casarme como todos los revolucionarios precoces cuando nos curamos del místico sarampión izquierdista, no mejoró mi concepto de las navidades. Las visitas obligadas a las parentelas políticas o de sangre no eran estimulantes. El desamparo del adolescente era triste. Pero tenía más encanto que el oporto con galletas donde unas tías que reprimían el terror por nuestro pasado absurdo, los poemas al Che Guevara y contra los pobres padres que hicieron lo que se pudo. La desolación era más real que la charla insulsa en el seno de unas familias impuestas por el papel sellado.

Hoy el imperio del comercio convirtió las navidades en una orgía, en huera felicidad programada. FACEBOOK

TWITTER

Pero las navidades ya no me cabrean como antes. Ahora prima el sentimiento funeral de que casi todos aquellos que visitaba con ganas o sin ganas están muertos o semiviven en alguna lejanía inaccesible. Y me resigno al tocadiscos de mi vecino como a un purgatorio, esperanzado en que habrá de cesar algún día, cuando alcance su perdón por mis pecados, tarde o temprano. Claro que me gustaría decirle: pero si uno debe pasar tantas bregas con unos pocos amigos, se imagina, vecino, lo que será tener un millón. Y que yo no quiero que llueva café. Nunca. Y que no entiendo eso de “hágale, juy, pa que le sepa bueno” y menos a esos decibeles.

Cuando la Navidad estaba más cerca del mito original los amigos intercambiaban aguinaldos como los romanos coetáneos de San Pablo, panecitos, chucherías. Hoy el imperio del comercio convirtió las navidades en una orgía, en huera felicidad programada. La gente atesta los aeropuertos, las autopistas, se achicharra en las playas, convencida de que cambiando de paisaje cura sus angustias, y goza de sus ocios de mera apariencia aunque deba pagarlos luego en sudor por cuotas, en la artimaña diseñada por los publicistas de las cámaras de comercio. Y después del frenesí y el derroche, vuelve en el carrusel del eterno retorno la dura realidad: crisis económicas, guerras, pandemias, estallidos civiles, sequías, hambrunas: se costea con la resaca que sigue la dicha decembrina. Por eso Santa Claus se burla: jo jo jo. Agitando una campana de lata.

Felices pascuas.

EDUARDO ESCOBAR

(Lea todas las columnas de Eduardo Escobar en EL TIEMPO, aquí)