Nadaístas en los ministerios

Patricia Ariza debe de estar harta de halagos. No recuerdo otra ministra de la Cultura o de cualquier cosa cuyo nombramiento haya suscitado tantas efusiones. Extraña, en un país que para cada solución encuentra una contraevidencia, y una puerta cerrada y una sospecha a la entrada de todo. Yo no voy a cargarla con elogios. La amistad no los necesita para merecer. Se ha insistido en su condición de sobreviviente de la confusa masacre de los militantes de la UP. Pero esta incluyó una guerra intestina de compadres por el método. Se sabe, aunque lo obvien los sembradores de memorias parciales. Y si la política es un simulacro retórico de la guerra, es esperable que todos los políticos acaben mal, triunfen o fracasen en la pesadilla de la historia, títeres del tiempo.

Patricia además es sobreviviente del brillante descalabro del nadaísmo, surgido al comienzo del Frente Nacional, aquella otra paz coja que también acabara en afrenta y en ocasión para la matanza que siguió hasta hoy. Del nadaísmo quedan los nombres de unos suicidas a veces de vuelta en la charla, unos locos sin cura de reposo, unos anarquistas muertos en su ley y unos poetas cuyo único atributo rescatable en últimas fue el afecto que los unió en un país despedazado. Unos en el soso acomodo de los privilegios de la pequeña burguesía, o condenados a exhibir sus roñas en los andenes, alegorías del espíritu de la nación. Sus historias se sintetizan en el rumor de un disco de jazz con los surcos gastados, un aroma de marihuana, unas pinturas y unos experimentos apreciables en prosa y en verso. Es lástima que el nombramiento de Patricia nos impida la recreación de la comedia de esos fantasmas de la juventud que planeamos una vez. Pero ojalá su ministerio, si eso decidieron los hados, se parezca al higiénico radicalismo nadaísta derivado de Nietzsche más que a la generosidad que su bondad de monja le atribuye a Marx. Hay que apelar a lo incorrecto para acertar, como están las cosas. Y cambiar los paradigmas.



Patricia se distanció de los nadaístas para salvarse del fracaso pero no lo consiguió para su fortuna: el providencial Gorbachov pinchó la pompa utópica. Y La Candelaria pudo montar la versión teatral de Invitado a una decapitación, una novela proscrita en Rusia. La metáfora empezó cuando, siguiendo su sistema inveterado, los comunistas colombianos graduaron a Gonzalo Arango de agente de la CIA y de corruptor de la juventud, como hizo Atenas con Sócrates. Él había pedido: mi gloria que me la den en la cama; pero ni cama tenía. La embajada americana debía pagar muy mal, francamente.

Contra el malestar de habitar un habla prestada y corrompida están los consuelos relativos de las ficciones del arte, y si no, la mentira religiosa y la alienación partidista.

Cuando Álvaro Uribe me invitó a ayudarle en el tema de la cultura en su primer mandato me preparé para la burocracia cultural enfrentando el laberinto insobornable de las leyes pertinentes compiladas por la sacrificada Consuelo Araújo, que dijo que teníamos suficiente Bach y faltaban vallenatos. Y quedé exhausto. Y atónito. Para repararme y recobrar la lucidez leí Paideia, de Jaeger. Y se me reveló mi raigambre no en la cándida fábula de la Pachamama que cantan los jipis ecológicos con sus flautas de caña, y asumí sin pena en mi herencia la atroz carnicería de Homero, primero que todo porque la conciencia también es cronología. Hoy resulta más agradable el elogio de los amasijos y las alpargatas como expresiones de la nacionalidad. Pero la cultura no es una superstición. Es algo que evoluciona. El problema es tan interesante que decidí permanecer en mi casa rumiándolo hasta que Uribe olvidó el asunto por la gracia de Dios salvando mi tiempo, y en la rumia aprendí que se escribe más que para decir, para escuchar. Y que contra el malestar de habitar un habla prestada y corrompida están los consuelos relativos de las ficciones del arte, y si no, la mentira religiosa y la alienación partidista. En el sueño de un personaje de Nabokov, precisamente, la madre de alguien intenta meter en un armario donde no cabe una bicicleta llena de barro.

EDUARDO ESCOBAR

