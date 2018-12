Mi personaje del año

Todos los medios del mundo y casi todos los columnistas de las publicaciones periódicas suelen elegir por estos días su personaje del año: a veces, un ser humano positivo, el ingenio creador de un nuevo artilugio técnico o de una gragea contra las afugias del alma. Aunque sucede raramente. Pues los hombres buenos o útiles no importan mucho hoy. Y venden más los que trampean.

En ocasiones, el privilegio lo obtiene un político, lo que llaman un hombre público que a veces se parece tanto a una mujer pública; porque así somos, y con frecuencia permitimos que los políticos, a pesar de su papel segundón en la sociedad, usurpen los corredores de nuestros espacios íntimos, nuestro campo mental. Habiendo tantas cosas mejores por considerar. Por ejemplo, los sapos de los jardines. Que también croan y discursean.



El personaje del año puede ser un individuo o una individua, digamos, para conservar la cómica equidad de género, pillados en alguna añagaza. Un terrorista. Un narcotraficante sin hígados. Un mentiroso de siete suelas aliado con una tesorera amante de los rubíes y los perritos de piedecama.

El corrupto es una sombra encarnada bajo las más disímiles máscaras, enquistada en los organismos gubernamentales o privados, en los partidos de derecha e izquierda FACEBOOK

Estos tunantes son ejemplos del fracaso de la educación actual, de la tergiversación de los valores, del imperio del dinero sobre las conciencias. Del tener sobre el ser. Poseídas por el síndrome de hubris, esas alimañas de apariencia inofensiva suelen ostentar una sonrisa beata en las cortes, donde desfilan a veces vestidos a la última moda. Bestezuelas insaciables, de avidez sin fondo, a veces lindante con la sicopatía del glotón.



La corrupción lo mismo se materializa en algunos jóvenes ejecutivos que creen que la felicidad reside en la vanidad de crucero con champaña y muñecas de alquiler rellenas de silicona que en ciertos colegios de ancianos, dirigentes de los equipos de fútbol, y las corporaciones financieras, y las industrias de armamentos. A una edad cuando la langosta indigesta, y las cosas comprables de la vida de nada sirven porque lo único que deseas es que te liberen de los dolores de las articulaciones gastadas y te devuelvan las fuerzas del amor.



Hoy no existe un espacio de la actividad humana donde no se descubra de cuando en cuando uno de estos tristes sinvergüenzas que se empeñan con toda el alma en engrosar una cuenta bancaria, y en el error de cálculo se condenan a sí mismos a las prisiones aunque sean de cinco estrellas, como se usa entre nosotros para esos granujas, y a sus hijos a la ignominia. Adoradores del lujo, buscan despertar la envidia con los oropeles de sus latrocinios, pero cuando son puestos en evidencia despiertan asco y compasión. Ofrecen un mezquino espectáculo entre sus abogados, haciendo esfuerzos por reinventarles la inocencia perdida a los avivatos, y que tal vez les envíen esta Navidad un litro de whisky de alcurnia en papel de regalo con estrellas doradas, por medio de un carcelero comprado.