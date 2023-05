Memoria de Gaitán

Gonzalo Arango dijo que el nadaísmo no habría existido si no hubieran matado a Gaitán. Pero no explicó cómo determinó la aparición del movimiento el sacrificio del brillante demagogo bogotano que tenía un Buick, un lujo entonces; lo mismo hubiera podido decir que no habríamos sido posibles si un sablista irlandés no hubiera asesinado a Córdoba, si no le hubieran destrozado el cráneo a Uribe Uribe con un hacha junto al Capitolio, o si Caín no hubiera matado a Abel con una carraca burro.



En todas partes los caminos de la historia están marcados con los hitos de los recuerdos de unos mártires inútiles como todos los mártires. Pero en Colombia la sacralización de los osarios adquiere un énfasis pernicioso. Hasta los hampones dados de baja son glorificados a veces, y sus tumbas convertidas en lugares de un culto imbécil, en estación turística con fotografía incluida junto a la huesa. Como pasa en Medellín con Pablo Escobar y sus espantosos gatilleros.

Quizás Gonzalo Arango también haya caído en la falsedad de que la Violencia colombiana comenzó con la muerte de Gaitán. La violencia en Colombia es un atavismo. A la llegada de los conquistadores la guerra era un modo de vida en estos lares. El país ya estaba incendiado cuando lo asesinaron. La marcha del silencio, el acto político más recordado de su carrera, fue precisamente un conmovido clamor por la paz perdida.

Si hubiera sido presidente no figuraría en el panteón de los héroes populares sino en el salón de los execrables que suelen habitar los expresidentes en este país en crispación perpetua. Como alcalde no dio pie con bola. Cuando para mejorar la higiene en Bogotá decidió que los taxistas debían uniformarse y abandonar las ruanas de ingrato recuerdo olfativo, todavía pestilentes en los años sesenta, nadie hizo caso, y lo tumbaron.

No conozco un análisis ponderado de la persona y el pensamiento de Gaitán. La izquierda emocional suele justificarse con su parábola triste sin parar mientes en los rasgos fascistoides de su discurso aprendido en Italia, en la escuela de Ferri, senador del Duce. Esos tics de su prédica que lo llevaron a declarar, yo soy un pueblo, están lejos del liberalismo. Y el llamado patético: si me matan, vengadme, atizó fatalmente la grotesca orgía homicida del nueve de abril. Gaitán está mejor en la historia de la literatura detectivesca que en la política. Su drama es digno de Agatha Christie: quién lo mató. ¿Sus amigos, sus adversarios, Fidel Castro, un amante dolido, un débil mental manipulado por un astrólogo? Unos me dicen fascista; otros, comunista, se quejó. Es que comunismo y fascismo se parecen tanto que se confunden.

Fernando González, aunque lo votó en 1946, por cariño, también dijo que era solo un clubman, un arribista. Y recordó: hoy encontré a Jorge Eliécer Gaitán. Es un mesticito vivaracho... Habla y se escucha. Cómo podía ser hombre de acción. He conocido durante mi vida a tres donjuanes: nunca hablaban de amor. He conocido dos activos: eran silenciosos. Pregunta por qué formó partido político. Y responde: para que lo escucharan. Es la gana de hablar hecha hombre; el instinto de hablar le formó la cara y el cuerpo todo. El Brujo de Envigado obvió la voz estridulante de serrucho que usaba para barbotar su retórica caudillista; y el poder de la radio que sirvió bien entonces a los políticos en todo el mundo como hoy el teléfono de bolsillo.

La leyenda lo hace abogado de un violador a quien habría justificado con una pantomima de costurero. Su hija la niega, para evitar la cancelación de moda. Es incontrovertible que apoderó a un teniente acusado de matar a un periodista inerme para salvar “el honor militar”, según alegó su defensa florida, sacándolo libre por sentencia de un juez del círculo de sus amigos. La justicia por aquí suele ser amiguera. Galarza fue el primer periodista asesinado en la historia colombiana. Y la muerte del histriónico defensor de su victimario, al otro día del juicio, también quedó impune. ¿Cosas del karma?

EDUARDO ESCOBAR

