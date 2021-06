El libro de Eduardo Pizarro, ‘Las fronteras y la guerra’, lleva un subtítulo: ‘La Operación Fénix en Ecuador’, que despierta el interés por razones obvias.

La operación Fénix sigue siendo un abismo de arcanos por revelar. Obra de un arrebato del pragmatismo político, de la diplomacia de arriería de Álvaro Uribe, la operación Fénix marcó un punto en los anales de la penúltima violencia colombiana con la muerte de ‘Raúl Reyes’. Cuyos apologistas titularon de canciller de la montaña, por evocar tal vez la leyenda de los fumadores de hachís que dieron origen a la voz asesino. Si querían poner un toque de nobleza en esa vida, fallaron por razones semánticas de bulto. Y porque no hay nobleza posible en alguien capaz de pavonear su nimiedad de esa manera, según se ve en los videos que vuelven de cuando en cuando a los noticieros.



Entre los de la horda del secretariado farquiano, ‘Reyes’ es el más complejo y ambicioso con su sueño de una república del Caguán. Para la cual limosneó préstamos millonarios entre los dictadores árabes, pagaderos el día de su acceso al poder. Y cuando los petroleros no contestaban, se resignaba a secuestrar señoritas en Neiva. Y a cobrar tributos en las aldeas por el gramaje como cualquier alcabalero del tabaco de la Colonia.



Un joven sindicalista decidió dar una mano a una guerra ajena y en eso echó barriga. En la memoria objetiva, tan diferente de la colectiva, ‘Reyes’ ya es apenas un personaje tragicómico, ni de Sófocles ni de Aristófanes, más bien un figurón de Chespirito con ínfulas imperiales. La historia latinoamericana muchas veces se desdobló en simple crónica roja desde Pancho Villa, o en eso que alguien llamó machismo leninismo, un capítulo del folclor que incluye las camisetas con el Che de Korda en el pecho, el gusto por las pistolas, los tragos fuertes, las muchachas y los corridos, y para cerrar la parranda una canción de protesta entre hipos.



Pero ‘Reyes’ tenía un lado menos ramplón. Adoraba los computadores del capitalismo. Y eso lo convirtió en el administrador de los archivos de la gran componenda criminal en que paró para nosotros la filosofía alemana del siglo XIX. Las memorias de sus máquinas, según el libro de Pizarro, suman 39,5 millones de páginas. Y una persona tardaría mil años en leerlas si leyera cien por día. Si como político no pasó de ser un delirante Napoleón de los rastrojos equinocciales, es irrefutable que ‘Reyes’ fue laborioso. En ocasiones la locura es una forma de la constancia. Así como la virtud de la paciencia se adquiere con esfuerzo. Y solo se perfecciona cuando la llaga hace callo.



El libro apenas se asoma a la sima de secretos. Pero su valor estriba en el halo tenebroso que irradia sobre un futuro posible la enorme maquinación que describe, justificada en una falsa percepción de la realidad, y contaminada por la herencia de los antiguos predicadores del apocalipsis del último juicio y los intelectuales posmodernos de la corrección política, tan parecidos a plañideras.



Pocas veces se cuenta con la geografía en el análisis histórico. Muchos suponen que la influencia del paisaje es una superstición romántica. Pero uno de los encantos del libro maldito de Spengler sobre la decadencia de Occidente es el reconocimiento de las topografías donde suceden las cosas. Y Lezama, a su modo católico, hizo hincapié en el paisaje como formador del carácter. Pizarro descubre el drama de una malformación causada por el esperpento de las cordilleras que impidieron la cohesión americana hasta hoy. Cuando el Estado colombiano, según un mapa del libro, es una bolsa de poder aislada en medio de un territorio enorme y vacío cuyas fronteras limitan con la nada de unos vecindarios azarosos, dominados a veces por oportunistas de la política que se aprovechan de las flaquezas de la sociedad por la vanidad del botín. Incapaces de aceptar que pese a los descalabros la humanidad ha creado un hogar más feliz que el mecánico de Arquímedes, y que tiene un destino contra la naturaleza, incluidos virus, sunamis y las regresiones a la bestia del origen.



EDUARDO ESCOBAR