La tergiversación de las palabras

En las grandes crisis sociales, el discurso se degrada en el cacareo de la consigna y las designaciones arbitrarias, y la racionalidad que debería promover se resuelve en el plomo del cinismo y el oropel de la vanidad de las que alguien llamó las hordas del resentimiento. Las mismas que refuerzan con su aquiescencia los intelectuales dados al pesimismo y la desconfianza, que solo saben que sufren y que el mundo es malo y empeora. Muchos, sobrevivientes de las ilusiones de los años sesenta del siglo pasado, carecen sin embargo del aliento de la alegría de entonces. E impostan una amargura emanada de la hipotética superioridad moral del que sabe dónde ponen las garzas. No hay lugar para la incertidumbre.

Alfredo Molano describió una vez los campamentos guerrilleros como las universidades de los pobres. Alfredo me introdujo en los grupos de Gurdjieff, el mago ruso que paró en París hechizando el espíritu cartesiano con la estrambótica teoría de que estamos dormidos y por eso caemos cíclicamente en procesos de autodestrucción masiva. Y supongo que debía ignorar los métodos de la pánica pedagogía impartida en esas academias diablescas, que incluyen el absurdo de hacer de unos niños los verdugos de otros iguales a ellos si lo pide la cartilla. Y a la fosa común. Pues el ejercicio del poder supone a veces la pérdida del respeto por uno mismo en el envilecimiento del otro, como una forma de evadir el autodesprecio.



Se habla irreflexivamente de izquierda y de derecha. Pero la derecha por estos pagos no pasa de ser una burocracia de camanduleros convencidos de que el universo con agujeros negros y todo está a cargo de una familia de carpinteros judíos. Y la izquierda es otro fascismo, romanticismo barato incubado en ocasiones al amparo de dictadores militares como Perón o Rojas Pinilla, con un toque de sensiblería católica de añadido. La superstición tóxica a veces acude a los rituales de la nueva era. Un amiga mía de izquierda cura sus espacios con sahumerios de ruda. Materialista dialéctica esotérica.



Otra vez asocié estas cosas con algo que dijo otro “pensador” a raíz del escándalo de los abortos en los campamentos guerrilleros. Es que no son salacunas, dijo. Aterra el laconismo, el retorcimiento de la lógica en trampa, en artilugio malicioso. En pro de la noción de la humanidad como hormiguero y del arcaico anhelo de la comunidad de los bienes del cristianismo de san Pedro. Estos días vi el documental de Lisandro Duque sobre Manuel Cepeda financiado por la nación. Hace pensar en lo que llamó Arendt la banalidad del mal. Es imposible ennoblecer una historia sin grandeza con la imagen del catecúmeno triste. La izquierda militante en estos trópicos resume una serie de incidentes desagradables. Marcado por un panteón de personajes patéticos.



Un farquiano dijo que encadenaban a los secuestrados (retenidos, para la jerga) en los dantescos campos de concentración, por su bien, para que no corrieran el riesgo de escapar y se los comieran las culebras. El humanismo del candado. Escolástica para uso de los lectores de Las venas abiertas de América Latina, y los consumidores de canciones de protesta, esa manifestación cultural espeluznante del subdesarrollo intelectual. Retórica de charango de gurre y misa criolla. La trivialización de la religión, la música y la política. Los anapistas que dieron origen a la pandilla del M-19 halagaban las masas con la dialéctica de la yuca del general Rojas. La epifanía rocambolesca de la redención por el aguacate es variable de una vieja idea.



Más allá de esos discursos circulares, se impone el cambio de paradigmas en estas naciones abstrusas del subcontinente suramericano ancladas en la premodernidad, extraviadas en laberintos de palabras vinagres, con juicios al capitalismo, al imperio, los bancos, las élites, avalados en el mito del pueblo. De donde solo puede resultar el mismo conservadurismo que se quiere superar. Y que por desgracia siempre acaba cerrando el debate en la inamovilidad de la tiranía.



Eduardo Escobar