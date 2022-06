¿Entre la espada y la pared?

Decir que las próximas elecciones enfrentan la izquierda de Petro con la derecha de Hernández es una pobre simplificación. Petro no puede considerarse un hombre de izquierda propiamente. Pertenece si acaso a un engendro político que recoge algunas de las peores distorsiones que sufrieron las ideas de Marx bajo los sóviets, y convirtieron la izquierda en otra iglesia cuyo Vaticano era el Kremlin, en un conservadurismo disfrazado de progresismo. El precursor del bodrio ideológico fue Fidel Castro en América Latina. Y su espantoso liderazgo llevó a todas partes desorden y violencia, agravando la pobreza en el subcontinente, obstruyendo su desarrollo material e impidiendo la madurez intelectual de varias generaciones al mismo tiempo.



Petro no logra superar el mesianismo jesuítico de su adolescencia zipaquireña. Ni la simpatía mal encubierta por el llamado socialismo del siglo XXI. Hay que creer a sus amigos cuando dicen que leyó El capital a los diez años de edad. Es probable que solo fuera capaz de interpretarlo cuando leyó a Lenin a los trece. Y vislumbró su destino, como él mismo cuenta, al ver llorar a su padre la muerte del indecible Che Guevara.



Petro mantiene en secreto, mal camuflados, el falso paradigma de Cuba como ejemplo de una república justa. Y el afecto, declarado ladinamente a veces, que le inspira la memoria de los arrebatos folclóricos de su amigo Chávez, que arruinó a Venezuela con el instinto destructivo heredado por la izquierda de los anarquistas de Bakunin, amantes de la tabla rasa. En consecuencia Telesur, canal del madurismo, aúpa su candidatura todos los días con panfletos mezquinos e hiperbólicos. Que ponen a Colombia en la disyuntiva de elegir el domingo entre el gran estadista Petro y el fantoche uribista de Hernández. Uribe es una obsesión del izquierdismo ecuatorial. Un fantasma imprescindible como el diablo para los párrocos antiguos.

Hernández no es Uribe por razones aristotélicas. Ni Trump por razones de escala. Ni un nazi, como repiten las cloacas de la propaganda negra del petrismo. Colombia elige el domingo entre la inflación paranoica del discurso y la espontaneidad ramplona del lenguaje cotidiano. Petro exhibe su amor por los pobres. Pero los explota sin reparo inoculándoles el tósigo de la autocompasión y el sentimiento de derrota, para que lo lleven en andas a donde piensa que merece como su redentor. Profetiza, si no gana las elecciones, una catástrofe. Ojalá no se caigan las estrellas. Harían falta. Son un consuelo para los solitarios esas gallinas de los campos celestiales, como las llamó Gracián con metáfora que Borges no supo apreciar.



Los vándalos de la primera línea amenazan con el infierno si Petro es derrotado. Y él calla. El miedo al caos es su última carta. Hernández en cambio dice con sencillez que si no es elegido se va de safari al África: es un colombiano del montón, chabacano, lengüisuelto, lleno de bonhomía y sentido común, y el buen humor que sirve de antídoto contra el caudillismo, tan peligroso en un país dado a los tropeles desde que lo fundaron a florerazos. Dicen que Petro es inteligente. Astucia y talento no se igualan.

Petro es trágico. Induce la tristeza. Hernández es transparente y simpático. Tiene carácter. Petro es un oportunista capaz de aliarse con el mismo diablo. Hernández es un tipo a quien uno no temería confiarle las llaves de su escritorio, aunque no pueda ubicar en el mapa a Pavarandocito.



Nadie sabe si Petro, de ganar, el día esté lejano, se atornillará al mueble viejo que llaman el solio de Bolívar donde sentaron tantas medianías sus traseros a veces horrísonos. En todo caso en cuatro años puede hacer mucho daño un tribuno con delirio de grandeza. El hoy pide menos retórica emocional y más gerencia aterrizada. Hernández no es tonto. Es un empresario exitoso. Ya trabajaba mientras Petro perdía su juventud en las pandillas del M-19, cometiendo vilezas. Hernández fue víctima del secuestro por partida doble. Petro militó en una banda que financió sus sueños chuecos valida de esa industria infame y bárbara. Parece fácil decidir.

EDUARDO ESCOBAR

