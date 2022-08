El discurso de Petro

El discurso de posesión de Gustavo Petro fue brillante y conmovedor. Lo dijo un personaje muy distinto del que hizo la campaña para la presidencia, perorando por todas partes en el papel de botafuegos, años infatigables, como si le hubieran dado cuerda. El candidato era sombrío, vil con sus adversarios, plagado de rencores, amenazante, dado a los lamentos. El discurso del Presidente este domingo, en cambio, estuvo lleno de nobleza y espíritu de generosidad, contra el divisionismo que puso al país al borde de la postración en la anarquía hace un año no más, y que lo mantiene al borde del abismo hace doscientos, según los cagalástimas. La idea de la unión era una aspiración de Bolívar. Cómo será de vieja.



Me impresionó favorablemente escucharle una afirmación que leí hace años en Kropotkin. El patriarca del anarquismo, que supera el darwinismo del triunfo del más fuerte y la teoría marxiana de la lucha de clases como incentivo del progreso humano hacia la perfección de la justicia, también pensaba en el espíritu solidario como principio formador de la sociedad más que en la voluntad de poder. Otra cosa destacable por inesperada fue el llamado al trabajo. No son los estadistas los que hacen la riqueza de las naciones ni el asistencialismo envilecedor sino el esfuerzo. El principio del sano capitalismo. Y de la dignidad humana que tiene derecho a fracasar si quiere. La historia ha sido una suma de fracasos gloriosos. Y a veces el patito feo resulta ser un cisne y los sapos príncipes.



En el esfuerzo por ceñirse al llamado lenguaje incluyente de género, a veces Petro masacró la pobre lengua de Cervantes como si no le bastara al pobre hombre el brazo molido, y cayó en un montón de inconcordancias para mantenerse políticamente correcto. Y el llamado a la hija del comandante Papito para la imposición de la banda, y el capricho de que le trajeran la espada de Bolívar, que dejó fama de cobarde, fueron gestos innecesarios. Aunque comprensibles como un homenaje a sus compañeros de guerrilla muertos, desde el cenit. Es fácil engrandecer a los muertos. Casi nunca estorban.

Además, el reclamo del fierro del general venezolano fue una descortesía con el rey de España, que debió padecerlo, hasta verse obligado contra su voluntad a dejar en el desamparo, entregadas a la tiranía de sus vicios, estas naciones desventuradas y esperanzadas.



Bolívar como Jesucristo y don Quijote, con quienes se comparó en la agonía, legitima la libertad, la dictadura, las locuras del terror de los campos de concentración de las guerras del subdesarrollo, los pavores de ciclotímico del conservatismo laureanista de la disciplina para perros y sirve de paradigma de la magnanimidad y el desprendimiento. La historia es un cuento indeciso, irrisorio. Barreras mencionó en el discurso preliminar, protocolario y largo, a Ezequiel Rojas, un conjurado en la nefanda noche septembrina. Hay gente que no duerme.



Petro es el presidente porque las democracias son así de imperfectas. Y el gabinete variopinto, dice un sabio amigo mío, ata a sus probables enemigos. El encuentro con Álvaro Uribe parece un milagro de Blacamán. De cualquier manera, lo deseable, si uno no está loco de remate, es que le vaya bien, y pueda cumplir sus propósitos heroicos de salvar a la humanidad de sí misma, de corregir desde este rincón del mundo la política internacional de la guerra contra las drogas ilícitas, de impulsar la unidad energética de América Latina y sus sistemas de salud. Teresa Gómez tocó en el interludio, mientras llegaba la lenta espada, Hacia el calvario, el pasillo de Carlos Vieco con letra de León Zafir. Ojalá no sea premonitorio.



Coda. Me gustó lo de Francia Márquez en su juramento, “hasta que la dignidad se haga costumbre”. Pero sobre todo admiré la capacidad de inmovilidad de Alberto Fernández, de los Fernández de Cristina, que resistió con el mismo carrizo dos discursos y el intermedio con pasillo bíblico mientras traían la caprichosa espada fratricida. Una imagen incongruente al principiar un gobierno del cambio de pierna en busca de una paz esquiva.

EDUARDO ESCOBAR

