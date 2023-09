Culebreros mayores

Algunos pintores colombianos, mimos de la farsa de la bolsa del arte del esnobismo de Nueva York, suelen desdeñar la obra de Fernando Botero con una acritud que resulta irritante por descomedida: si no temes al éxito, teme a tus colegas.



Los valores del trabajo de Botero son evidentes. Y su experiencia de artista es ejemplar: su lucha por imponerse, desde los primeros brochazos como pintor de carteles taurinos, cuando su destino era confuso, y desde la balbuceante acuarela de gamines que vi una vez en la galería de Carlos Pinzón en Bogotá, hasta los primeros sobrecogedores niños de Vallecas, las Monalisas, la apoteosis de Ramón Hoyos, el tributo a la Virgen de Fátima de cabellera rosada, y los obispos ahogándose en el mar, que forman parte de los buenos recuerdos personales de muchos de nosotros desde cuando se expusieron la primera vez en la galería de Marta Traba en los sesenta.

Las casas de citas de la clase media de Medellín, los floreros palpitantes, las estridentes naturalezas muertas, la serie de los toros que vinieron más tarde cuentan la odisea de un solitario en lucha con un medio adverso: nunca ocultó el resentimiento al recordar cómo su primera exposición en Manhattan fue presentada en las programaciones de las revistas como la muestra de un caricaturista colombiano, nada más. Él quería ser el rey de los pintores.

Los nadaístas soportamos su indiferencia cuando íbamos a verlo pintar el mural del banco comercial antioqueño en la calle Colombia, alto en sus andamios apoyados en las cajas fuertes como un augurio. Nadie imaginaba que ese muchacho de chivera que había sido compañero de Gonzalo Arango en el Liceo Antioqueño, y a veces ilustraba poemas insulsos en el periódico de la aldea, se convertiría en un pintor universal, y en un filántropo fabuloso que hizo por la cultura colombiana más que todos los gobiernos juntos, financiando museos y dotando de orquestas sinfónicas las barriadas de Medellín, a manos llenas.

El artesano cuidadoso nunca dejó morir el niño de sus primeros mamarrachos, y por un proceso de alquimia que incluyó un profundo análisis del arte occidental y una revaloración de los primitivos latinoamericanos, refinó un estilo. Como Picasso hizo parodias de las legendarias meninas, Botero también usó a su antojo algunas de las pinturas más famosas de Cézanne, Mantegna, Rubens, para afirmarse. Es inútil negar la gracia de su kamasutra, y el atrevimiento de repetir el tema del Viacrucis a su extraña manera. No existe otro pintor en la modernidad con un oficio tan depurado. Nada deja a la improvisación. Cada pincelada, cada detalle han sido meditados como un problema filosófico. El estrabismo de sus meretrices, el ombligo de sus mandolinas, la hinchazón de sus naranjas a punto de explotar.

Hay que ser antioqueño de cepa para inventarse un circo como hizo Botero a fin de sentar sus reales de gran culebrero en las plazas de las principales ciudades del capitalismo, y hasta en la China comunista, con la recreación de los caballitos de la infancia, la tierna fauna doméstica de las tías, los cándidos prostíbulos de la adolescencia, sus burócratas de bigote perfilado e irónico bombín. No extraña que no hiciera migas con García Márquez. A García no le gustaban los antioqueños. Y él quería ser el colombiano de mostrar. Y no soportó la competencia de otro culebrero como Blacamán, igual de glorioso. Yo no tenía por qué mamarme a ese tipo, dijo.

Ahora, ungidos por el amor universal en compensación por la alegría que le dieron al mundo sus invenciones, tal vez se saludan de abrazo en la otra orilla realizando la paz total que entre los vivos parece tan esquiva, y reconocen cómo se parecieron a pesar de todo en la expresión del pueblo colombiano apelando al sarcasmo amoroso y el grotesco. Confieso que no entiendo sus testimonios de Abu Ghraib, y los tiempos brutales de Pablo Escobar. La indignación no es buena consejera del arte. Me parece que debió renunciar al color, como hizo Picasso en Guernica. Pero es solo una opinión.

EDUARDO ESCOBAR

