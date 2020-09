El problema es la prohibición

De tanto en tanto vuelve a alzar la voz la sensatez para decir lo que todos sabemos: que la guerra contra las drogas es inútil y onerosa, que la gente no renuncia a sus vicios por decreto aunque la maten, y que si son peligrosas para los usuarios, la proscripción convierte un problema personal en una peste social, corrompiendo todo. Hoy los terapeutas, después de empeñarse en vano por años en curar a sus pacientes, han optado más bien por prepararlos para que aprendan a reducir los daños del vicio. Mientras los mata. O se cansa de soportarlos.

Los legisladores se entrometen indebidamente en la intimidad de las personas muchas veces. En algunos estados yanquis, las señoras tienen prohibido conceder el honor máximo del sexo oral a los maridos (incluidos los propios); y en la Roma de Catón, un senador podía ser despojado de su curul por besar a su esposa de día ante una hija. Sucedió con Manlio según Plutarco, un tiempo cuando solo los esclavos tenían el desparpajo de copular antes del anochecer. En 1952, en el civilizado Reino Unido los homosexuales podían cambiar la detención intramural por la castración. Es horrible lo que la Inglaterra de Locke les hizo a Turing, padre de la computación moderna, y a Wilde, tendiendo una mancha sobre la patria de Bertrand Russell.



En los años sesenta la marihuana dejó las guaridas de los zapateros remendones y los malandrines para incursionar por el centro de las ciudades, donde los muchachos de las clases medias como yo tomábamos cubalibre y comíamos papas fritas rociadas con limón en las cantinas de rocola al son de los boleros de Lucho Gatica. Los nadaístas de Medellín fuimos los encargados de presentar la cannabis en las tenidas de la buena sociedad. Y hasta escribimos una carta abierta en defensa del poeta beat Noel Cassady, preso por marihuana en USA, que publicó Mito en su último número.



Pero no solo en los libérrimos Estados Unidos un montón de vidas fueron destrozadas por la condena de los paraísos artificiales. Mi madre se puso al borde de la muerte cuando declaré que fumaba marihuana en una entrevista que me hizo el joven (entonces) Daniel Samper en EL TIEMPO. La fama era que la hierba maldita causaba impotencia y esterilidad, y despertaba los instintos asesinos e incestuosos. Fumar marihuana era un crimen, un baldón. Las mentiras falsas sobre la marihuana forman una biblioteca enorme de sandeces. Cuando uno era muchacho y se encontraba con un policía se le helaban las tripas. Todos llevábamos un pucho en el bolsillo para ponerle al día en algún momento un poco de rareza. Y la minucia podía hacer que pasáramos una temporada en el infierno de una prisión colombiana, o en una colonia agrícola si uno era pobre.



Hoy, la marihuana canonizada es transfigurada en panacea, contra las epilepsias, las artrosis y las angustias de la agonía. Quién sabe hasta cuándo los Estados van a seguir entorpeciendo la vida de la gente, fumigando, allanando, o cazando en los aeropuertos con requisas vergonzosas, a un abuelo de la clase media, o a una veinteañera que soñaba ser modelo, para darles diez años de cárcel, porque llevaban un kilo de clorhidrato de cocaína para una fiesta ajena, con cuya ganancia aspiraba el abuelo a construir una casa para su familia antes de estirar la pata y ella, a financiarse unas tetas nuevas. No hay que hacerse esperanzas con el debate renovado por el senador Marulanda sobre la conveniencia de regular la producción de la hoja de coca y la cocaína.



Aunque es posible que en este mundo absurdo como es, mañana resulte que son fuentes de proteínas de buena calidad, estimulantes del trabajo honrado y un toque de euforia de urgencia para salvar deprimidos al borde de la última ventana. De todo el asunto queda en pie una verdad de a puño: la prohibición agrava el desorden social y los sufrimientos inherentes a la tarea de vivir, ebrios o sobrios. Vivir nunca fue fácil. Y menos con un policía respirándonos en la nuca.



Eduardo Escobar