Recuerdo de un olvidado

Hace años en Barranquilla, en la llamada Playa del Muerto, dos muchachos que a veces se daban ínfulas de santos se encontraron con el Diablo un sábado al mediodía. El pobre diablo andaba robándose las carteras de las bañistas en aquella playa cercada de matarratones y mimosas, de arenas achocolatadas.

Después de la muerte de Dios en la civilización materialista de Occidente, llamada cristiana por uno de esos malentendidos que acostumbra la historia, el Diablo también abandonó su puesto llevándose consigo el último misterio del Mal, que es el más interesante y la sal de la vida filosófica. Y al fin no le quedó más que el carterismo. Y a veces, la política. Los dos amigos lo tropezaron cuando ya se iba con su botín de mochilas y bolsas. Les sonrió. Los dientes podridos le daban un aire triste. Les dijo dónde vivía, de dónde era. Creo que mintió. Porque el Diablo miente, aunque diga la verdad.

Yo era uno de los amigos. El otro, el pintor Norman Mejía. Norman apaciguó como pudo a las pobres bañistas que llegaron corriendo detrás del enemigo de la humanidad y amigo de lo ajeno. Con alharacas. Gritaban, agitaban los brazos. Pero el rey del infierno conservaba algunos poderes de su viejo estatus y desapareció dejando un increíble rastro verde vómito en unos riscos. Y una toalla que se le cayó en el afán.

Nosotros nos encogimos de hombros. Cualquiera puede desaparecer como le plazca. No sé si le dimos una limosna. O compartimos con él un pucho de marihuana de la Sierra Nevada, que era como oro crespo y olía a gloria. Después lo olvidamos. Y viendo que allá lejos el río Magdalena, o Yuma, empujaba a cabezazos el mar Caribe enturbiándolo con su masa poderosa, echándole encima su bagaje de cadáveres, deshechos de ciudades, la lavaza recogida en el camino desde el páramo de las Papas, Norman dijo que ese río era la columna vertebral del país. Y un resumen de su historia. Recordó los días cuando corrían sus ondas en canoas de ceibas las tribus caníbales del principio pescando palometas y flechando monos; la llegada de los conquistadores, muchos convertidos en carne de caimán; a los bogas de la primera república y después, cuando sus orillas se llenaron de ciudades de antioqueños y atrajo los trenes y los barcos de vapor donde la gente bailaba entre los embalajes de los pianos europeos rumbo a Bogotá, hacia los almacenes de lujos de los poetas como Silva.

Norman Mejía ennobleció la vida. Alguien dijo que estaba más orgulloso de los libros que había leído que de los que había escrito. Yo me enorgullezco de las personas que me quisieron. Y me alegro por ellas, si merecieron quererme. Y por mí que tal vez merecería ser querido. Hay personas cuyo afecto nos enriquece la loba soledad en el camino entre el útero y el cenizario. Para mí Norman Mejía es una de ellas. Con el verbo en presente. Porque sigue siendo en mí un tesoro de amigo.

Ya pasaron once años desde que hizo mutis por el foro un abril como el que acaba pasar. Repaso sus pinturas. Es milagroso cómo siguen asombrando. Me gusta declarar que es una figura extraordinaria en la historia del arte colombiano perversamente olvidada. Ningún pintor se expresó con tanta honestidad. No sé si fue una actitud consciente el desparpajo para decir lo que necesitaba. O si la honradez se debió a la inocencia, porque jamás dejó de ser un niño aunque también era un genio. Pintor, poeta y músico, fue una manifestación monstruosa de la biología. Al final su imagen recordaba un sacerdote vikingo de ojos azules llenos de tristeza y sabiduría. Es bueno haber vivido para conocer gente así. A veces me llamaba por teléfono. Una vez le conté un problema que me agobiaba. Y me dijo que le rezara a Santa Marta. Siempre elegante, en vez de darme consejos, que nunca sirven, me remitió a lo imposible, que es de donde viene siempre lo mejor.

EDUARDO ESCOBAR

