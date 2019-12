Otro vagón que pasa

Hoy es el último día del año. Y mañana, el primer día del resto de la vida. El 2020 será el primero de la tercera década del siglo XXI, grávido de promesas de bienestar y de crisis todavía. Los desagradecidos, miopes del espíritu, lamentarán todo lo malo del 2019.

Las guerras, las migraciones africanas sobre Europa, las de venezolanos hacia todas partes huyendo de una utopía boba, los afanes inútiles, las angustias, las pesadillas; como si junto a las calamidades no hubiera habido también hallazgos y besos, fiestas y bailes, en el entramado de la existencia, con los mismos derechos de consideración que los ascos. Algunos entonarán una canción feliz para retribuir los momentos de felicidad que los iluminaron a ráfagas. Yo tal vez lo haga, aunque sea con mi voz destemplada. En agradecimiento por aquel poema hallado y olvidado en el océano de versos que la humanidad le sonsacó al silencio, por ese rostro de mujer que cruzó una vidriera en un centro comercial quedándose conmigo quién sabe hasta cuándo con su perrito de balaca, por la sonrisa de aquel niño pobre que aspiraba a ser astronauta, y la de aquel niño rico estrenando una poderosa bicicleta silente con espejos y timbre. No me extrañaría que el niño pobre fuera al fin astronauta, a veces sucede. Eso no quiere decir que le desee una caída al niño rico.



La vida es hermosa. Y cruel. Pero es posible que sus vilezas sirvan para subrayar sus bondades, y para obligar a este mono desnudo que somos todos, a perfeccionar su marcha sonámbula. El fenómeno de la vida sigue siendo arcano como el absurdo agujero de la muerte hasta hoy. Lo mismo que el prodigio de la conciencia que nos permite la experiencia fantástica de ser una cosa que pregunta por las otras cosas mientras nos movemos por esta esfera que un poeta envigadeño llamó “una bolita azul con tempestades”.



A los veinte años yo pensaba que moriría a los treinta, pues me creía un genio y los escritores que admiraba habían muerto temprano. Como reza el proverbio árabe, ‘si quieres hacer reír a los dioses, cuéntales tus planes’. Se me deparaba la gracia de seguir jorobando a estas alturas, olvidado ya del genio, pero con la capacidad para el asombro intacta ante el portento de la historia humana, cadena de crímenes, holocaustos y penurias, que hoy para en una aldea desordenada llena de personas buenas que viajan entre las estrellas en cacharros que habrían resultado increíblemente diabólicos ayer, y malas que emboscan a sus prójimos como si fueran lobos, incapaces de ver que “en el fondo cada uno encierra una oscura divinidad”, según dijo un italiano. La vida es dolorosa. Pero junto con sus espinas también nos trae siempre dones, cuya negación nos condenaría a marchar con la tribu de los descontentos perpetuos, siempre gruñendo, que batirían cacerolas en el mismo cielo.



Yo agradezco que se me haya dejado nacer cuando nací, no en los tiempos purgatoriales del general Reyes, por ejemplo, cuando a los colombianos los mataba una caries infectada, imperaban el analfabetismo, la ignorancia y el machete, casi todos iban descalzos, se desplazaban con dificultad por culpa de las niguas, la única igualdad consistía en la comunidad de los piojos. Y desconocían la internet que me da acceso a todos los libros y las músicas con un clic. Y mucho me gustará si el azar, que es el nombre que le damos al orden oculto del universo, me deja vivir el año que viene con sus escándalos innumerables y sus canalladas, porque así estamos hechos, canallescos, pero también con las recompensas de un futuro más bello y sutil. Con las canalladas, después hacemos películas. Todo tiempo pasado fue peor.



Un humorista dijo que la vida es solo un gastadero de ropa. Pero otro afirmó que para recuperar el paraíso solo se necesita estar desnudo. A Juan Sebastián Bach, autor de himnos, lo cubrió el mismo cielo de Adolfo Hitler, creador de infiernos. El mundo es el escenario de una tragicomedia cuyo significado se nos oculta. Feliz año por siempre.