Los bemoles de la democracia

Se atribuye a Churchill la charada de que la democracia es el peor de los sistemas políticos, con excepción de todos los demás. Pero según dice José Ingenieros, en 'El hombre mediocre', Platón pensaba parecidamente que la democracia es el peor de los buenos gobiernos y el mejor de los malos. Nada hay nuevo bajo el sol. En el fondo el ministro inglés no hizo más que glosar un lugar común.

Borges por su parte afirmaba que la democracia es la tiranía de la estadística. En todo caso, de los ejercicios civiles que se dejan al ciudadano para expresarse y ser escuchado fuera del motín, la pedrea y el incendio, es el que más fatiga. Al principio resulta atractivo. Las propuestas de los candidatos suscitan el interés de los que viven de su trabajo, y no tienen mucho tiempo para diversiones. Pero al fin fastidia el griterío vano, cansan tantos discursos fofos, tanta bandera, tanta payasada, tanto trino de pajaritos de oro. Y el ruido de las masas acaba por ahogar la voz del demagogo. Y uno termina por votar resignado a obedecer al antiguo instinto gregario.



Ingenieros en su libro que debería ser texto en las escuelas declara que en la primera década del siglo XX, cuando escribe, la democracia es el imperio de los mediocres. Y lamenta la creciente decadencia moral de las clases gobernantes: vividores que excluyen a quienes se niegan a ser cómplices de su empresa, castas advenedizas de pajudos en gavillas que llaman partidos, bandoleros en busca de la encrucijada más impune para expoliar la sociedad. Ingenieros se derrama en epítetos negativos contra los políticos que él debió aguantar. Y que cuadran bastante bien a los de hoy. Pero tal vez el problema no esté en los dirigentes sino en la irredimible condición humana. Ingenieros debió de ser un hombre integérrimo, a juzgar por su libro valoraba el honor, vivía para lo que llamaba el ideal. Pero no es seguro que los súbditos sean mejores que sus líderes siempre. Bolívar dijo que los pueblos tienen el gobierno que merecen. Entonces los que plagan de denuestos a su Presidente solo manifiestan el autodesprecio.



En el fondo los gobernantes solo aportan un talante, un carácter. Lo que los diferencia es el modo de capotear la cabra. Viéndolo bien, a mí siempre me fue igual desde que fui lanzado a la realidad del mercado de trabajo antes de criar bozo. Siempre tuve que arreglármelas para vivir como mejor se pudo. Conocí la estrechez y la holganza, pero la poesía me salvó de la ufanía en la prosperidad y del resentimiento envidioso en las vacas flacas, en medio del mismo cruel desorden de nunca acabar, las mismas matanzas inútiles y las mismas promesas de los mandamases del baratillo de babas. Confieso que voté por primera vez cuando ya era mayor. Porque la política era cosa de viejos. Los jóvenes que votan tal vez sean unos seniles prematuros. Y hasta unos difuntos que andan a tumbos seducidos por la mala retórica. Fernando González dijo que cuando uno nace para estudiar, estudia para trabajar, trabaja para casarse, se casa para tener hijos y tiene hijos para morirse, está muerto desde el principio.



No voté el domingo. Mientras aguardaba que el día calentara para ir a cumplir el hipotético deber en las urnas encontré en la radio española un programa dedicado a celebrar la aparición de 'Los exilios de Medea', de Chantal Maillard. Y fui incapaz de desprenderme de la voz de la poeta nacida en Bélgica. Y se me pasó la hora de los políticos entregado a esa fábula del poder que narró Eurípides el primero y ella recreó en palabras perfectas, de oro. No me arrepiento. Quiere decir que me queda un pedazo de alma a estas alturas, si aún puedo atender al llamado de la poesía primero que todo. Lo demás que se vaya al diablo. Con el escalofriante Petro o el cómico Rodolfo. Qué más da. Mientras llega la oportunidad de las aristocracias del espíritu a las que creo pertenecer con todo derecho.

Eduardo Escobar